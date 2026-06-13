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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας θα γυρίσει όλη την Ελλάδα και σήμερα βρίσκεται σε περιοδεία στη Ρόδο.

Η επίσκεψη του στο νησί των Ιπποτών ξεκίνησε από το οποίο νοσοκομείου της Ρόδου όπου ανακοίνωσε την ανάθεση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπόνησης master plan για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

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Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω, το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες για τη στέγαση του προσωπικού, ενώ προχωρά παράλληλα και η δημοπράτηση του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου στη Ρόδου εντός των επόμενων 30 ημερών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

«Είκοσι έξι χρόνια τώρα, μία έκταση πενήντα στρεμμάτων, πρακτικά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, ρημάζει. Πήραμε την απόφαση με τον Υπουργό Υγείας να αναθέσουμε ουσιαστικά την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αυτό το οποίο αναμένουμε τώρα από τον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, είναι η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου αξιοποίησης αυτής της έκτασης, στην οποία ενδεχομένως θα μπορούν να στεγαστούν υπηρεσίες, όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο, του οποίου η έλλειψη χρόνια ταλαιπωρεί συνολικά την πόλη της Ρόδου», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στον χώρο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

«Είμαστε ανοιχτοί, κ. Περιφερειάρχα, σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποίητες. Τώρα η ευθύνη περνά σε εσάς και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας, αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά, με όποιον τρόπο μπορούμε, τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεχθήκαμε, κ. Πρόεδρε, το αίτημα όλων βασικά των συλλογικών φορέων της Ρόδου για να παραχωρήσουμε από το Νοσοκομείο της Ρόδου τον χώρο του παλαιού νοσοκομείου στην Περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ενός πολύ μεγάλου χώρου εντός του οικιστικού ιστού της πόλεως, που έχει μείνει αναξιοποίητος 26 χρόνια», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας.

«Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο το 2000, είμαστε στο 2026 κι εκτός από κάποιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που στεγάζονται εδώ, το υπόλοιπο, κατά βάση το 80%, είναι τελείως αναξιοποίητο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνει πολλά έσοδα το κράτος, ο Δήμος, η πόλη, η τοπική κοινωνία. Πρέπει να βρούμε λύση. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την ευθύνη πια από σήμερα να αναλάβει αυτόν τον χώρο και νομίζω ότι θα παρουσιάσει κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία», συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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«Είμαστε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, μόλις 300 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σε μια έκταση που πλησιάζει ή ξεπερνάει τα 50 στρέμματα. Φανταστείτε μέσα στον πολεοδομικό ιστό, εδώ και 26 χρόνια -σωστά είπε ο κ. Υπουργός-, μία τεράστια τέτοια έκταση, εξαιρετικά σημαντική, μένει αναξιοποίητη. Σε κάποιες γωνιές της προσβάλλει κιόλας τον πολιτισμό μας, προσβάλλει και την εικόνα μας. Εμείς δεχθήκαμε την προτροπή των φορέων της πόλης να βγούμε μπροστά προκειμένου να δοθεί μία διέξοδος να γίνει επιτέλους ένα master plan, για να υπάρχει μια αξιοποίηση», τόνισε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και συνέχισε:

«Πιστεύουμε ότι αυτό εδώ το έργο δεν έχει να κάνει με την έκταση αυτή καθεαυτή μόνο, κ. Πρόεδρε, έχει να κάνει με μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πόλης, που έχει να σχεδιαστεί εδώ και περίπου εκατό χρόνια. Μια πόλη πανέμορφη, υπέροχη, που είναι λίγο “κουρασμένη”.

Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε με ένα συνολικό πλάνο, μαζί με τους φορείς του τόπου, μαζί με την κοινωνία των πολιτών και βεβαίως με τον Δήμο της Ρόδου, ούτως ώστε να γίνει το κέντρο της αναγέννησης της πόλης της Ρόδου.

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Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Υπουργού, ο οποίος στα διοικητικά θέματα είναι πολύ πιο γρήγορος ακόμα κι από εμάς -πρέπει να πω ότι μας εντυπωσιάζει αυτό-, αλλά τέλος πάντων και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό πια από εσάς, θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε σε μία υπέροχη αξιοποίηση μιας πόλης που ξαναλέω, εκατό χρόνια μετά πρέπει να ξανασχεδιαστεί», σημείωσε ακόμη ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι προχωρά το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Δωδεκανήσου στη Ρόδο. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε πια, ξεπερνώντας αυτόν τον Γολγοθά της γραφειοκρατίας και της ευρωπαϊκής, γιατί θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ότι τις επόμενες 30 ημέρες θα είναι “στον αέρα”, στο ΕΣΗΔΗΣ, δημοπρατημένο», ανέφερε.

Νέο νοσοκομείο στην Κω, με χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πλέον δρομολογείται η κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω, που αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χάρη στην εξασφάλιση 45 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιων πόρων για το σκοπό αυτό.

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«Με την ευκαιρία της παρουσίας μου, λοιπόν, σήμερα στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα και καθώς συνοδεύομαι και από τον Υπουργό Υγείας, έχω τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από τη διυπουργική επιτροπή της κυβέρνησης η έγκριση για τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της Κω, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Εποπτεύουσα αρχή θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην Κω, ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η διαδικασία πια θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να πω, καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη πάνω από όλα, και για το παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου και για το Νοσοκομείο της Κω, αλλά πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η Κως και το άξιζε και το περιμένει δεκαετίες τώρα το νέο νοσοκομείο. Και χαιρόμαστε γιατί όταν δουλεύουμε με δημιουργικότητα και καθαρό μυαλό δίνουμε λύση στα προβλήματα της κοινωνίας», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

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Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι θα βγάλουμε ασπροπρόσωπους όσους μας έχουν εμπιστευτεί. Η Κως θα αποκτήσει σύντομα και χωρίς εγωισμούς, χωρίς κανέναν εγωισμό και εμείς χαιρόμαστε που προστίθεται σε αυτή την ομάδα και το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το κανονιστικό του πλαίσιο του δίνει μεγαλύτερη ευελιξία από εμάς και αυτό σημαίνει ότι ταχύτερα οι πολίτες της Κω θα αποκτήσουν την υποδομή στη δημόσια υγεία που τους αξίζει», επισήμανε ο Γιώργος Χατζημάρκος.

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Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι, μετά από συνεργασία του με τον Υπουργό Υγείας, θα υπάρχει μία καινοτομία στον σχεδιασμό του νέου δημόσιου νοσοκομείου, καθώς ακριβώς δίπλα στο κυρίως κτήριο θα κατασκευαστεί μεγάλος αριθμός σύγχρονων κατοικιών για το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Προχωρά το master plan για το τουριστικό λιμάνι Ρόδου

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη, επισκέφθηκε το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του master plan που εκπονείται για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή του και έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας.

«Είμαστε υπερήφανοι για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, όπως αυτό παρέχεται στη Ρόδο»

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού, η οποία πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

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Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης και οι Βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Μανώλης Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

Μετά τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Μόλις ολοκληρώσαμε μία πολύ ουσιαστική σύσκεψη με τον κ. Περιφερειάρχη, τον κ. Δήμαρχο, την κυρία και τους κυρίους συναδέλφους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εκπροσώπους των φορέων που ασχολούνται με τα θέματα τουρισμού στη Ρόδο και ευρύτερα στα Δωδεκάνησα.

Θέλω, καταρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου, διότι κόντρα στις απαισιόδοξες προβλέψεις που κάποιοι είχαν διατυπώσει, ο τουρισμός στη χώρα μας και ειδικά εδώ στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα αποδεικνύεται εξαιρετικά ανθεκτικός.

Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το χαιρετίσουμε και να το αποδώσουμε, σε μεγάλο βαθμό, στους φορείς του τουρισμού, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν μετατρέψει τη Ρόδο σε μία πραγματική «ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού, αποδεικνύοντας, κ. Περιφερειάρχα και κ. Δήμαρχε, ότι το νησί αυτό έχει εξαιρετική ανθεκτικότητα.

Ενθυμούμαι, μάλιστα, τον τρόπο με τον οποίον είχαμε διαχειριστεί την πολύ μεγάλη πυρκαγιά πριν από κάποια χρόνια και την ταχύτητα με την οποία η Ρόδος μπόρεσε και ανέκαμψε, όχι απλά ως ένας όμορφος αλλά και ως ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι ενδεχομένως σύντομα να μπορούμε να έχουμε μια οριστική επίλυση στο ζήτημα της πολεμικής σύρραξης στο Ιράν. Εάν οι αισιόδοξες προβλέψεις επιβεβαιωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι αυτόματα θα βρεθούμε μπροστά σε μία καινούργια ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για να καλύψουμε τη ζήτηση, η οποία πάντα έρχεται την τελευταία στιγμή όταν επιλύεται μία μεγάλη γεωπολιτική εκκρεμότητα.

Νομίζω ότι εδώ και το Υπουργείο και οι φορείς της Ρόδου, αλλά και συνολικά των Δωδεκανήσων, θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι την τελευταία στιγμή θα κάνουν τις επιλογές τους για το πού θα περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και να χαιρετίσω την παρουσία του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και να εξάρω το γεγονός ότι εδώ στη Ρόδο υπάρχει απόλυτη εργασιακή ειρήνη και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζόμενων στον τομέα του τουρισμού.

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η συλλογική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί εδώ στη Ρόδο προσφέρει υψηλότερες αμοιβές. Νομίζω ότι είναι μία έμπρακτη αναγνώριση ότι όταν ο τουρισμός συνολικά πηγαίνει καλά πρέπει να ωφελούνται και οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Να πω κιόλας ότι μπορέσαμε και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Εργατικού Κέντρου να φτιαχτεί στη Ρόδο ένα Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι εκκρεμούσε εδώ και πολλά χρόνια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας, που πρέπει να είναι η εξασφάλιση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφάλειας για τους εργαζόμενους, πραγματικά αυτή η υποχρέωσή μας θα μπορεί και διοικητικά πια να καλύπτεται.

Να αναφερθώ εν τάχει στις πολύ σημαντικές επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει -γιατί ως επένδυση την αντιλαμβάνομαι- στον τομέα του πολιτισμού, με τις παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού, γίνονται και παραδίδονται. Θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να βρεθούμε στον χώρο της Περβόλας, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει, όπως δεν τον είχαν δει και πάρα πολλοί Ροδίτες, καθώς ο χώρος ήταν, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, αποκλεισμένος για 75 χρόνια Τώρα αποδίδεται, πια, στην πόλη της Ρόδου ως ένα επιπρόσθετο τουριστικό αξιοθέατο σε αυτόν τον καταπληκτικό προορισμό.

Ως προς τα ζητήματα των υποδομών, είχα την ευκαιρία λίγο πριν σας συναντήσω να επισκεφτώ το λιμάνι της Ρόδου. Κύριε Περιφερειάρχα, θεωρώ ότι αυτή θα είναι μία εμβληματική επένδυση η οποία θα γίνει ως προς την αναβάθμιση των υποδομών της Ρόδου. Πράγματι, η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και στις υψηλές απαιτήσεις που θέτουμε για τον τουρισμό κρουαζιέρας.

Και όταν μιλώ για τουρισμό κρουαζιέρας, να αποσαφηνίσω και πάλι ότι η προτεραιότητα της ελληνικής πολιτείας είναι να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο homeporting δηλαδή να ξεκινούν -ή και να τελειώνουν- οι κρουαζιέρες από τη Ρόδο και να μην αποτελεί η Ρόδος απλά έναν σταθμό για μία εξάωρη αποβίβαση επισκεπτών, οι οποίοι απλά θα περιηγηθούν στην παλιά πόλη ή θα πάνε μέχρι τη Λίνδο.

Ετοιμάζεται το master plan, θα το αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να κινηθούμε με μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να δρομολογήσουμε όλες τις αδειοδοτικές διαδικασίες και να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση ώστε αυτή η πολύ σημαντική επένδυση να μπορέσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Κλείνοντας, να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όλους τους φορείς του τουρισμού. Να επαναλάβω το πόσο υπερήφανοι είμαστε για την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, όπως αυτό παρέχεται στη Ρόδο. Να τονίσω ότι υπηρετείτε, και με το παραπάνω, την εθνική στρατηγική η οποία συνδυάζει την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος με την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Εσείς στη Ρόδο σε μεγάλο βαθμό το έχετε πετύχει. Βοηθάει, βέβαια, και ο καιρός και το γεγονός ότι είμαστε στο νοτιοανατολικό άκρο της πατρίδας. Όμως, αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς τη δική σας ουσιαστική συνδρομή.

Σε αυτή την προσπάθεια να ξέρετε ότι η ελληνική πολιτεία θα είναι αρωγός. Και είμαι σίγουρος ότι, εφόσον επιλυθούν και οι γεωπολιτικές εκκρεμότητες οι οποίες μας ταλανίζουν, όταν θα κάνουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον απολογισμό και αυτής της τουριστικής περιόδου, ο κλάδος του τουρισμού και ειδικά η τουριστική δυναμική της Ρόδου θα μας εκπλήξει για ακόμα μία φορά ευχάριστα.