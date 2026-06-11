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Και επίσημα η Νέα Δημοκρατία μπήκε από χθες σε προεκλογική ετοιμότητα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής την κινητοποίηση όλου του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών, που όπως επανέλαβε θα γίνουν το 2027.

Αφού προέτρεψε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να «πατήσει γκάζι», ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έθεσε τον στόχο: «Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία».

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Σκληρή επίθεση σε Αντώνη Σαμαρά και αντιπολίτευση

Παράλληλα όμως έστειλε και πολλαπλά μηνύματα εντός και εκτός παράταξης. Το πρώτο ήταν με το «καλησπέρα» και απευθυνόταν όπως εκτιμούν πολλοί, στον Αντώνη Σαμαρά. «Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της ούτε τον βηματισμό της», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας ευθέως -αλλά χωρίς να τον κατονομάσει- στον πρώην πρωθυπουργό που υποστηρίζει ότι η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της.

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και με τα υπόλοιπα κόμματα. Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κανένα αλλά ούτε και σε πολιτικό αρχηγό, έκανε λόγο για μία «κωμικοτραγική Βαβέλ» που μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: «να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης».

Μιλώντας για «πλαστογράφους της ελπίδας» και «τυμβωρύχους του θυμού» -πολλοί εκτιμούν ότι «έδειχνε» τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού- ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε για τους στόχους της αντιπολίτευσης: «Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας, που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της δημοκρατίας. Ο θίασος αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.»

Τα διλήμματα των εκλογών

Αναφέρθηκε επίσης στον κίνδυνο της ακυβερνησίας και ξεκαθάρισε ότι «η χώρα δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο, χωρίς να έχει στο τιμόνι μία ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση», υπογραμμίζοντας ότι αυτή μπορεί να είναι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης -και που θα ακούγονται όλο και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις κάλπες- σχετίζονται με το ποιος μπορεί να κυβερνήσει.

«Θέλουμε πρόοδο με σχέδιο, συνέπεια και δουλειά ή επιστροφή σε πειραματισμούς που πληρώσαμε ακριβά;

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Ζητάμε σιγουριά με αποτέλεσμα ή μήπως ένα τυφλό άλμα στο κενό;

Και τελικά επιλέγουμε την πολιτική της ευθύνης ή απλά την καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε ξεκαθαρίζοντας ότι η μόνη απάντηση σε αυτά είναι η Νέα Δημοκρατία.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά την ομιλία του και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου τα τελευταία επτά χρόνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθηκε «ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να κάνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις» και τόνισε τη σημασία της σταθερότητας και την αποτελεσματικότητα της Νέας Δημοκρατίας.

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Κορυφαία προτεραιότητα η τσέπη του πολίτη

Αυτό ακριβώς το σημείο, «το είπαμε, το κάνουμε» που έχει επιλέξει ως ένα από τα βασικά συνθήματα της προεκλογικής περιόδου, ζήτησε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να το επικοινωνήσουν στην κοινωνία.

Κάνοντας αναφορά στους τρεις άξονες -ευμάρεια, ενίσχυση της ασφάλειας, θεσμική αναγέννηση- που θα αποτελέσουν τη βάση του προεκλογικού προγράμματος της παράταξης, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την τσέπη του πολίτη.

«Αυτή η γρήγορη ανάπτυξη και η γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος πρέπει να είναι και η κεντρική στόχευση του προεκλογικού μας προγράμματος για την τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για «ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία που θα κληθούμε να τιμήσουμε, όπως το κάναμε μέχρι σήμερα.»

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Ξεκινούν περιοδείες οι «Πολιτικές Ακαδημίες»

Αυτή η επαφή του κόμματος με την κοινωνία ξεκινά με εντατικούς ρυθμούς από σήμερα. Ο νέος Γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκη μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη μαζί με υπουργούς της κυβέρνησης και στελέχη του κόμματος στο πλαίσιο της δράσης των «Πολιτικών Ακαδημιών», δηλαδή των κλιμακίων που θα μεταβούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης και το πρόγραμμα της παράταξης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Και ο ίδιος όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινά περιοδείες ανά την Ελλάδα και το Σάββατο θα βρεθεί στη Ρόδο.

Περισσότερα για τις επόμενες κινήσεις του, τη στόχευση του αλλά και για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται αναμένεται να πει ο πρωθυπουργός το απόγευμα, σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στονν Νίκο Χατζηνικολάου και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 στις 20:00.

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