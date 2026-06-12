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Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ήταν η είδηση της συνέντευξης που παραχώρησε ο πρωθυπουργός στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αφού τον χαρακτήρισε ως έναν καλό πρωθυπουργό που πήγε την χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και υπενθυμίζοντας ότι η παράταξη του έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία μετά την αποχώρηση του και τον ανέδειξε πρωθυπουργό, σημείωσε τις μεγάλες διαφορές που έχουν στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και τόνισε: «Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.»

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Η πιθανότητα ενός νέου πόλου που θα απευθυνθεί στο ίδιο κοινό που απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία είναι κάτι που φαίνεται να προβληματίζει το Μέγαρο Μαξίμου. Το αν τελικά θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα ο Αντώνης Σαμαράς ή όχι, είναι κάτι που θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Στη συνέντευξη του ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027» αιτιολογώντας αυτή του την απόφαση και αναφερόμενος στην αντιπολίτευση μίλησε για ένα «κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, το οποίο ενώνεται σε μια συνισταμένη: «πώς θα πέσει η κυβέρνηση» και «θα φύγει ο Μητσοτάκης», χωρίς να λένε απολύτως τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά.»

«Η ΝΔ διεκδικεί την αυτοδυναμία με βάσιμα επιχειρήματα»

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, είναι να πείσει τον ψηφοφόρο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023 να το ξανακάνει και την άνοιξη του 2027.

«Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία. Τη διεκδικεί με αξιοπιστία και νομίζω με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μία κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων και συνεννοήσεων με άλλα κόμματα σε μία εποχή όπου πρέπει να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις και που είναι πολύ σημαντικό το τιμόνι της χώρας να κρατιέται σταθερά, στην κατεύθυνση που θα επιλέξει τελικά ο ελληνικός λαός», ανέφερε μεταξύ άλλων ενώ παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλα κόμματα.

Απόλυτος ήταν και στην απάντηση που έδωσε για το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάποιος κυβερνητικός εταίρος για τον σχηματισμό κυβέρνησης που θα απαιτήσει να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη θέση του πρωθυπουργού. «Προφανώς και δεν είναι σενάριο, γιατί Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες. Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν Πρωθυπουργό», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Προειδοποιώ τον ελληνικό λαό ότι δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα δεν φαίνεται να υπάρχει»

Η θέση που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι τη Δευτέρα μετά τις εκλογές η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στο ενδεχόμενο της ακυβερνησίας. «Επιδιώκω την αυτοδυναμία, αλλά ταυτόχρονα σέβομαι τη λαϊκή ετυμηγορία. Αλλά θέλω να προειδοποιήσω τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη στιγμή δυνατότητα συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει», είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με την αντιπολίτευση.

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Σχετικά με το προεκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ, ανέφερε ότι κεντρική προτεραιότητα είναι η τσέπη του πολίτη, εξήγησε ότι μελετάται το «πακέτο» που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, ενώ έβαλε τέλος στα σενάρια επιστροφής του 13ου μισθού στο Δημόσιο αλλά και της μείωσης των έμμεσων φόρων.

«Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος -το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός- αλλά ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτή την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μίας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση τι περισσότερο να περιμένουν οι πολίτες από τον ίδιο μετά από επτά χρόνια στην εξουσία.

«Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι κι εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι κι εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.

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Και νομίζω ότι και, εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος -διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει-, να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος, να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν», τόνισε ο πρωθυπουργός.