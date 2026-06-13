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Τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές έθεσε εκ νέου ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στη Ρόδο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο νησί ενώ ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

«Σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Να αναγνωρίσετε ότι κάθε μέρα μετράει. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι βλέπω να έχουν λαχανιάσει. Αλλά είναι δικό τους πρόβλημα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

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Στόχος του, όπως είπε, είναι η αυτοδυναμία «για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους διάγουμε και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Αναφερόμενος στο πεδίο της οικονομίας ανέφερε ότι ξέρει πως η ακρίβεια των τελευταίων ετών έχει απορροφήσει σε κάποιο τις αυξήσεις των μισθών και ζήτησε από τους πολίτες να συγκρατήσουν ότι «επειδή κάναμε μία νοικοκυρεμένη διαχείριση της οικονομίας και επειδή σήμερα η οικονομία παράγει πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα στο μέτρο του εφικτού να στηρίξουμε τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας.»

Αιχμή για Τσίπρα: “Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «το μόνο μέλημα δεν είναι πως θα κυβερνήσουν τη χώρα αλλά πως θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και θα “πριονίσουν “ τον Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι».

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία είναι η “μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους”, “φωτογραφίζοντας” ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον κατονομάσει.

Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, όπως έκαναν το 2019 και το 2023 ενώ έθεσε και το βασικό δίλημμα της εκλογικής αναμέτρησης, διερωτώμενος: «Θα θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμούς που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν ή θα συνεχίσουμε με μια κυβέρνηση που, παρά τα λάθη της, έχει πάει τη χώρα μπροστά;».

Όπως είπε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός, «“διαβατήριό” μας είναι η αξιοπιστία μας, η εκπλήρωση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων: “το είπαμε, το κάνουμε”, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ακριβώς αυτή η αξιοπιστία είναι αυτή που θα μας επιτρέψει τους επόμενους μήνες να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Και να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτά τα οποία θα τους πούμε θα τα υλοποιήσουμε.»

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Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολίτες της Ρόδου:

Σας ευχαριστώ γι΄ αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Αισθάνομαι πάντα ξεχωριστή χαρά όταν έρχομαι στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, διότι δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στις εκλογές του 2023 μας δώσατε εντυπωσιακά ποσοστά, βάλατε τον πήχη πολύ ψηλά και τώρα πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να τον ξεπεράσουμε.

Θέλω, καταρχάς, να επιφυλάξετε ένα θερμό χειροκρότημα για τον καινούργιο Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο 16ο Συνέδριό μας, για τη συμμετοχή σας σε όλες τις κομματικές μας διαδικασίες και εκλογές και να ξαναπώ ότι στηριζόμαστε στη ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, που δεν είναι άλλη από την κομματική μας βάση.

Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα δύο φορές να κερδίσουμε τις εκλογές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά.

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Και τρίτη νίκη, με τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε δρομολογήσει, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους διάγουμε και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα.

Φίλες και φίλοι, εδώ, στη Ρόδο, βλέπω ένα νησί στο οποίο, παρά τις προβλέψεις κάποιων, εξακολουθεί ο τουρισμός να πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό, που έχουν μετατρέψει τη Ρόδο σε «ναυαρχίδα» του ελληνικού τουρισμού.

Ήδη οι αφίξεις είναι αυξημένες κατά 2%, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε, όπως ξέρετε, μεγάλες γεωπολιτικές αναταράξεις, και δεν έχω αμφιβολία ότι όταν έρθει η ώρα και κλείσει η τουριστική χρονιά, για ακόμα μία φορά η Ρόδος θα είναι πρωταθλήτρια και θα μας εκπλήξει ευχάριστα.

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Φίλες και φίλοι, εισερχόμαστε πια στο τελευταίο έτος της κυβερνητικής μας θητείας. Και φυσικό είναι, καθώς ο χρόνος πια τρέχει αντίστροφα για τις εκλογές του 2027, να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε τα σημαντικά πολιτικά και εκλογικά διλήμματα στα οποία οι πολίτες θα χρειαστεί να απαντήσουν όταν έρθει η ώρα να προσέλθουν στις κάλπες.

Και θέλω να θυμίζω πάντα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις Ροδίτισσες και στους Ροδίτες, που μας εμπιστεύθηκαν με αυτά τα εκκωφαντικά ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές, τι είχαμε δεσμευθεί το 2023 και τι τελικά υλοποιήσαμε αυτά τα τρία χρόνια της κυβερνητικής μας θητείας.

Θέλω να θυμίσω ότι το 2023 είχαμε μιλήσει, πρώτα και πάνω απ’ όλα, για καλύτερους μισθούς. Το πρώτο μας μέλημα ήταν πώς θα μετατρέψουμε τη σταθεροποίηση της οικονομίας σε καλύτερους μισθούς, περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.

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Κάναμε σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σταθώ ειδικά εδώ στη Ρόδο, στην κλαδική σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί στον τομέα του τουρισμού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να έχουν πολύ υψηλότερες αμοιβές στη Ρόδο απ’ ό,τι έχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα.

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Αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι όταν προκόβει η οικονομία, δεν αρκεί μόνο να προκόβουν οι επιχειρήσεις, πρέπει να προκόβουν και οι εργαζόμενοι. Αυτό είναι και παραμένει το πρώτο μας μέλημα: πώς θα στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ειδικά σε εποχές που αντιμετωπίζουμε εξωγενείς δυσκολίες.

Βεβαίως, ξέρω πολύ καλά ότι ο συσσωρευμένος πληθωρισμός, η ακρίβεια των τελευταίων ετών έχει σε έναν μεγάλο βαθμό απορροφήσει τις αυξήσεις των μισθών. Είναι μια πραγματικότητα αυτή.

Αλλά θέλω επίσης να συγκρατήσετε ότι επειδή κάναμε μια νοικοκυρεμένη διαχείριση της οικονομίας, επειδή σήμερα η οικονομία παράγει πλεονάσματα, έχουμε τη δυνατότητα, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίξουμε τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο επειδή η οικονομική μας πολιτική, φίλες και φίλοι, είναι νοικοκυρεμένη.

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Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση -και θέλω να το συγκρατήσετε αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή αξία- να ξεπληρώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο κάποιες άλλες γενιές μάς φόρτωσαν. Θέλω να ξέρετε ότι όπως εσείς δεν θέλετε να κληροδοτήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη, έτσι και εμείς ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, έχουμε μια υποχρέωση: να μην κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά το δημόσιο χρέος το οποίο θα είναι ένας«βραχνάς» στις πλάτες τους. Και το γεγονός ότι σήμερα μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος είναι μια παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, η οποία θα μπορέσει να ζήσει χωρίς τα βάρη αυτά, τα οποία κληθήκαμε να διαχειριστούμε εμείς.

Και προσέξτε, τα κάναμε όλα αυτά, μπορέσαμε και στηρίξαμε την οικονομία στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τονίζω, χωρίς να ξεφύγουμε από τις δεσμεύσεις μας. Διότι ένα πράγμα δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ και αυτό είναι: στον πειρασμό του να είμαι πιο ευχάριστος προεκλογικά, να υπονομεύσω το πολύ μεγάλο έργο της σταθεροποίησης της οικονομίας, το οποίο μαζί πετύχαμε όλα αυτά τα επτά χρόνια.

Όταν τα θεμέλια της οικονομίας είναι σταθερά, όταν η οικονομία αναπτύσσεται, όταν μπορούμε να προσελκύουμε επενδύσεις, όταν δημιουργούμε θέσεις εργασίας, τελικά αυτή η ευημερία επιστρέφει στους πολίτες, στηρίζει τα δημόσια ταμεία, μας επιτρέπει να κάνουμε αυξήσεις στις συντάξεις, μας επιτρέπει να αυξήσουμε έστω και κατά λίγο τη μόνιμη βοήθεια την οποία δίνουμε στους συνταξιούχους στο τέλος κάθε χρόνου, μας επιτρέπει να επενδύσουμε στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα.

Αυτό το θεμέλιο της πολιτικής είναι αυτό το οποίο κάνει την Ελλάδα σήμερα αυτό το οποίο είναι και το οποίο μας επιτρέπει να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Και βέβαια, τα κάνουμε όλα αυτά όχι σε μια γεωπολιτικά ουδέτερη περίοδο. Έχω πάντα μια ξεχωριστή χαρά όταν έρχομαι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όταν έρχομαι στα Δωδεκάνησα, όταν έρχομαι στη Ρόδο, το λέω πάντα: εδώ ο ουρανός και η θάλασσα και η σημαία μας είναι λίγο πιο γαλάζια από ό,τι είναι αλλού.

Και το πρώτο μου χρέος, ως Πρωθυπουργού, είναι πρώτα και πάνω από όλα να κρατήσω την πατρίδα μας ασφαλή. Και πρέπει να αισθάνεστε ως Ροδίτες ασφαλείς σήμερα.

Θυμάστε όταν πρωτοήρθαμε στα πράγματα, η πρώτη μεγάλη κρίση -μία από τις πρώτες μεγάλες, γιατί ήταν πολλές που κληθήκαμε να διαχειριστούμε- ήταν η κρίση του προσφυγικού-μεταναστευτικού. Σήμερα μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα το πρόβλημα αυτό. Και αντί να έρχονται καραβιές μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, έρχονται καραβιές επισκεπτών Τούρκων, οι οποίοι στηρίζουν την τοπική οικονομία.

Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής πολιτικής, η οποία προέταξε την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο σε εθνική αλλά και ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σήμερα τα σύνορα φυλάσσονται, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, η ίδια η Ευρώπη έχει αναγνωρίσει ότι χωρίς προστασία των συνόρων δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή αυτής της πολιτικής και είμαι υπερήφανος που η ελληνική πολιτική έγινε πια ευρωπαϊκή πολιτική.

Όπως είμαι υπερήφανος που με το υστέρημα όλων σας έχουμε σήμερα τις πιο αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Και το λέω μετά λόγου γνώσης.

Όποτε χρειάστηκε, μέσα σε λίγες ώρες, στείλαμε δύο φρεγάτες και τέσσερα αεροπλάνα στην Κύπρο για να αποδείξουμε ότι στηρίζουμε τον Ελληνισμό και τους αδελφούς Κυπρίους όποτε βρίσκονται σε δύσκολη θέση.

Αυτή η επένδυση, φίλες και φίλοι, στην άμυνα δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα για μία χώρα η οποία βρίσκεται σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Και σας διαβεβαιώνω, θα συνεχιστεί, θα ενταθεί και θα εξακολουθούμε να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι, πρώτα και πάνω από όλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε διεκδίκηση και να προβάλλουμε ως χώρα το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε όσους μπορούν να αισθάνονται ότι εποφθαλμιούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.

Φίλες και φίλοι, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε και θα μιλήσουμε αποτελούν ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα συγκριθεί ένα κόμμα το οποίο έχει την ευθύνη να κυβερνά σήμερα την πατρίδα και να υλοποιεί το πρόγραμμά του, με μία ετερόκλητη αντιπολίτευση της οποίας το μόνο μέλημα, προσέξτε, δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, είναι πώς θα ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία και πώς θα «πριονίσουν» τον Μητσοτάκη.

Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι, φίλες και φίλοι. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες γνωρίζουν καλά ότι αυτή η κυβέρνηση εκλέχθηκε με ένα υψηλό ποσοστό, προσπάθησε και υλοποίησε ένα πολύ μεγάλο μέρος των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Όποτε είχαμε αστοχίες, δυσκολίες, σφάλματα, τα αναγνωρίσαμε με θάρρος και σπεύσαμε να τα διορθώσουμε.

Και σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία έχει ουσιαστική πρόταση για την Ελλάδα του 2030, για τις μεγάλες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά, για το πώς, παραδείγματος χάριν, θα ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις λειτουργίες του κράτους, για το πώς θα αλλάξει η αγορά εργασίας, για το πώς θα πρέπει να στηρίξουμε τη νέα γενιά και να την εκπαιδεύσουμε για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, για το πώς θα βρει η χώρα τη θέση της σε αυτό το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο είναι τόσο ευμετάβλητο.

Για όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, που σας αφορούν και μας αφορούν όλους, μία πολιτική δύναμη μόνο έχει απαντήσεις και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.

«Διαβατήριό» μας είναι η αξιοπιστία μας, η εκπλήρωση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων: «το είπαμε, το κάνουμε», και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Και ακριβώς αυτή η αξιοπιστία είναι αυτή που θα μας επιτρέψει τους επόμενους μήνες να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας για την επόμενη τετραετία. Και να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτά τα οποία θα τους πούμε θα τα υλοποιήσουμε.

Και να γνωρίζουν επίσης οι πολίτες ότι προσωπικά έχω χτίσει μαζί τους και μαζί σας μία σχέση αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ να κάνω δεν θα τα τάξω. Όπως σας είχα δεσμευτεί, για παράδειγμα, ότι θα ξαναφτιάξουμε το θέατρό σας, και βλέπετε εδώ τώρα τους εργολάβους οι οποίοι δουλεύουν, όπως σας είχα δεσμευτεί εδώ, στη Ρόδο, ότι θα επενδύσουμε σημαντικούς πόρους στην αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος.

Αυτά τα οποία είπαμε, τα κάνουμε και με αυτή τη λογική θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε.

Θέλω λοιπόν και πάλι, να σας ζητήσω, καθώς σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να αναγνωρίσετε ότι κάθε μέρα μετράει. Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιους άλλους βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε ανθεκτικότητα και αντοχές.

Θέλω, λοιπόν, να σας ζητήσω σε αυτή την πολύμηνη διαδρομή από τώρα μέχρι τις εκλογές να μας βοηθήσετε και να μας βοηθήσετε πρωτίστως μεταφέροντας το μήνυμά μας σε όλους τους συμπολίτες σας, κυρίως αυτούς οι οποίοι σήμερα μπορεί για διάφορους λόγους να είναι στεναχωρημένοι, να είναι απογοητευμένοι, να είδαν ενδεχομένως κάποια πράγματα τα οποία να μην τους άρεσαν, και να τους ζητήσετε και να τους ζητήσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα.

Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία, παρά τα όποια λάθη της, αναντίρρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, έχει μεγαλώσει την Ελλάδα, την έχει κάνει πιο ισχυρή και έχει στηρίξει τους πολίτες σε πολύ δύσκολες κρίσεις;

Να τους μιλήσετε γι’ αυτά τα οποία είπαμε και αυτά τα οποία έχουμε κάνει. Και κυρίως να ενωθούμε και πάλι, παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νέοι φίλοι μας, οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί μας σε αυτή την όμορφη διαδρομή από το 2019 μέχρι σήμερα, στο να στηρίξουμε -θα το ξαναπώ- τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί στις Ελληνίδες και τους Έλληνες ευημερία, τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία θα εξακολουθεί να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας απέναντι στα ψέματα και στις κάλπικες υποσχέσεις κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαγράψουν το παρελθόν τους και να αναγεννηθούν από την τέφρα τους.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και με το καλό θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.