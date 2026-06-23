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Η κυβέρνηση προχωρά στη μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της νομιμότητας.

Παράλληλα, αξιοποιούνται εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης και τη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη που θα καταγράφει με ακρίβεια την οικοδομική δραστηριότητα.

Η μεταρρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην προστασία της ιδιοκτησίας και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και στην προσέλκυση επενδύσεων.

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«Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το Κτηματολόγιο, κατά την έναρξη της συζήτησης με τον δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη.

Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια», που διοργάνωσαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Όπως είπαν και Υπουργοί στις τοποθετήσεις τους πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους το 2019, η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και σήμερα έχει φτάσει στο 99%, με ορίζοντα ολόκληρωσης εντός του 2026, ενώ ψηφιοποιήθηκαν πάνω από 600 εκατομμύρια σελίδες για αυτή την πρόοδο στην κτηματογράφηση.

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«Μία εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος έχει επιτέλους επιλυθεί» είπε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση που «συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε χρόνιες παθογένειες».

«Οι ίδιοι οι πολίτες γνωρίζουν καλά σήμερα ότι έχουν ένα καινούριο πλαίσιο προστασίας της ιδιοκτησίας τους που λειτουργεί με όρους αντικειμενικότητας και διαφάνειας», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι αντιμετωπίζονται πλέον παθογένειες μικρής, μεσαίας ή μεγαλύτερης διαφθοράς που ήταν συνδεδεμένες με την έννοια της ιδιοκτησίας και της μεταβίβασης της.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην οργάνωση του χώρου, δηλαδή «τι επιτρέπεται να κάνει ή να μην κάνει κανείς σε οποιοδήποτε γήπεδο ή χωράφι της χώρας» κάνοντας αναφορά στα ειδικά χωροταξικά. «Από τη στιγμή που οι κανόνες θα είναι ξεκάθαροι, εκλείπει και η ανάγκη να έχουμε μία υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο», σημείωσε σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει την αρμοδιότητα των πολεοδομιών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο ενώ τόνισε ότι η υπόθεση διαφθοράς στις πολεοδομίες διαλευκάνθηκε από τις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛΑΣ, αποδεικνύοντας, όπως είπε, ότι η έννοια της νομιμότητας υποστηρίζεται έμπρακτα από την κυβέρνηση. «Η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στη μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο. Η τεχνολογία μας δίνει δυνατότητες και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης και η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει πολλά εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε», είπε μεταξύ άλλων.

Κάνοντας λόγο για έναν μεγάλο ψηφιακό χάρτη που έχει ως όραμα, σημείωσε ότι θα μπορεί η κυβέρνηση -με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης- να ξέρει με ακρίβεια τι κτίζεται και που.

«Προτάσσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή όχι μόνο επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι ταυτισμένη με την έννοια της προστασίας της ιδιοκτησίας αλλά επειδή αναγνωρίζουμε την αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση», σημείωσε στη συνέχεια ενώ ανέφερε την ανάγκη της ασφάλειας Δικαίου έτσι ώστε να μην αλλάζουν εκ των υστέρων κάποιες αποφάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν αβεβαιότητα στην οικονομία και στις επενδύσεις.

Επίσης συσχέτισε το θέμα και με το πρόβλημα στέγης, όπως στον τομέα αλλαγής χρήσεων κάποιων ακινήτων και προανήγγειλε παρεμβάσεις στον οικοδομικό κανονισμό για να αντικαταστήσει η χώρα ένα κτηριακό απόθεμα παλιό και ταλαιπωρημένο.

Κατά τη συζήτηση ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη σημασία των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης στη χώρα ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη συνέχισης της χρηματοδότησης για την ψηφιοποίηση του κράτους.

«Η ολοκλήρωση ενός κράτους που θα λειτουργεί με αντικειμενικότητα, διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μία σημαντική εκκρεμότητα για τη χώρα» ανέφερε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η μάχη θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση μέχρι το 2030 ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.