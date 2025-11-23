Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων, ψήφισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εσωκομματικές εκλογές της παράταξης.

Συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη μεγάλη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και σε δηλώσεις του τόνισε:

«Η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της και εγγυάται την ασφάλεια και προκοπή του ελληνικού λαού» ενώ πρόσθεσε ότι είναι η παράταξη που στηρίζει τη μεσαία τάξη και αναφέρθηκε στη μάχη κατά της ακρίβειας αλλά και στην καταβολή της ενίσχυσης των 250 σε χαμηλοσυνταξιούχους που θα γίνει αύριο.

«Είναι το πρώτο από τα πολλά μέτρα που θα ακολουθήσουν», δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ και έκλεισε τις δηλώσεις του ευχόμενος καλή επιτυχία στους εκλεγέντες.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

“Με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι 122.000 πολίτες ενεγράφησαν για να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Πολλά από τα μέλη τα οποία ενεγράφησαν είναι νέα, συμμετέχουν για πρώτη φορά στις εσωκομματικές μας εκλογές.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου γιατί λόγω των περιορισμών που έχουμε βάλει θα έχουμε μια σημαντική ανανέωση στους Προέδρους και στα μέλη των αιρετών μας οργάνων και να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι η Νέα Δημοκρατία αντλεί δύναμη από τα μέλη της.

Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη αυτού του τόπου. Η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την προκοπή των Ελλήνων. Η παράταξη η οποία στηρίζει τη μεσαία τάξη. Η παράταξη εκείνη η οποία κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, με μέτρα στήριξης, κάποια από τα οποία θα αρχίσουν να υλοποιούνται από αύριο, όταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν τα 250 ευρώ της μόνιμης στήριξης να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους. Είναι μόλις το πρώτο από τα πολλά μέτρα στήριξης τα οποία η ελληνική κοινωνία θα δει, θα τα εισπράξει και τα οποία θα υλοποιηθούν στους επόμενους μήνες.

Να ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία στους εκλεγέντες. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γι’ αυτή τη μαζική συμμετοχή η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μας αναγκάσει μάλλον να παρατείνουμε και το ωράριο κλεισίματος των καλπών πέραν των 19:00.

Πιστοποιείτε και πάλι, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί και νέοι φίλοι, ότι εσείς είστε η μεγάλη δύναμη της παράταξής μας.”

Όπως σημειώνουν από την Πειραιώς, 22.546 ενεργά μέλη της Παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους που διεκδικούν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Στη σημερινή διαδικασία εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο Τακτικό Συνέδριό της.

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας, σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.

Αυτό που επίσης τονίζουν στελέχη του κόμματος είναι πως η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων και συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες.

