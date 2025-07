«Οι ώρες των μεγάλων αποφάσεων για την ΕΕ έχουν φτάσει», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες με θέμα την άμυνα της Ένωσης και την Ουκρανία.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εγκρίθηκε διακήρυξη που πρότεινε και προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει άμεσα ένα σχέδιο αξιοποίησης των ευελιξιών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να καταστούν δυνατές οι σημαντικές εθνικές αμυντικές δαπάνες, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για ίση μεταχείριση των κρατών-μελών που έχουν ήδη επιτύχει τον στόχο του 2% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ.

«Στους κρίσιμους καιρούς τους οποίους ζούμε, η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» είπε ο Πρωθυπουργός ωστόσο διευκρίνισε ότι στην όποια προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας για να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, «δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια να εμπλέξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το νέο σχήμα μιας διατηρήσιμης ειρήνης, η οποία θα στηρίζεται πρώτα και πάνω από όλα στην ισχύ».

«Είναι σημαντικό να μπορούμε να παρέχουμε την επόμενη ημέρα στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας και σε αυτό το σχήμα εγγυήσεων ασφαλείας θα πρέπει να συμμετέχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και πρέπει διαρκώς να αγωνιζόμαστε ώστε να πείσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτό είναι τελικά και προς το δικό τους συμφέρον» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό στο έκτακτο συμβούλιο θα συζητηθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Κομισιόν «για το πώς μπορούμε δραστικά να ενισχύσουμε ως ΕΕ την αποτρεπτική μας δυνατότητα».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή μου, διότι όπως είπε η Ελλάδα και ο ίδιος προσωπικά «αγωνιστήκαμε για πολύ καιρό προκειμένου να μπορέσουμε να πείσουμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι αυτό το οποίο ξεκινάει σήμερα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό».

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτησε τις προτάσεις για περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία, έτσι ώστε τα κράτη μέλη, τα οποία ήδη δαπανούν άνω του 2% του ΑΕΠ τους σε αμυντικές δαπάνες, να μπορούν να εξακολουθούν να το κάνουν, υπογραμμίζοντας παράλληλα το πάγιο αίτημά του αυτή η δημοσιονομική ευελιξία να αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Να ενθαρρύνει αυτούς οι οποίοι ξοδεύουν λίγα να ξοδέψουν περισσότερα, να επιβραβεύσει αυτούς που ήδη ξοδεύουν περισσότερα και ενδεχομένως να τους επιτρέψει να ξοδέψουν ακόμα πιο πολλά για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα».

Ακόμη ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ως πολύ σημαντικά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την άμυνα, διευκρινίζοντας ότι αυτά θα στηριχθούν από τους αδιάθετους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κάτι που όπως επεσήμανε ήταν μια πάγια ελληνική΄θέση και εκτίμησε ότι σήμερα θα εξειδικευτεί .

Νωρίτερα ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετείχε σε συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στις Βρυξέλλες όπου είχε συνάντηση με τον επικεφαλής του CDU και εν αναμονή Γερμανό Καγκελάριο Φρίντιχ Μερτζ.

Το σημαντικό μετά τη συνάντηση με τα στελέχη του ΕΛΚ, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι ότι συμφώνησαν να στηρίξουν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Πολωνού ομόλογού του του Ντόναλντ Τουσκ, για την ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

The time has come to forge a true European Defence Union.



The EPP is determined to lead this effort and back ambitious initiatives like the proposal by @kmitsotakis and @donaldtusk for a European air defence shield. 🛡️🇪🇺 pic.twitter.com/hqfF8geo3L