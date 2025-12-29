Μηνύματα προς τους αγρότες και την κοινωνία στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω συνέντευξης του στο Action24 που θα προβληθεί σε λίγη ώρα.

Σε απόσπασμα που μεταδόθηκε από το δελτίο ειδήσεων του καναλιού, ο πρωθυπουργός μίλησε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως είπε, «λυπάμαι για την ταλαιπωρία που υπέστησαν πολλοί συμπολίτες μας» και σημείωσε ότι πρέπει «μέχρι τα Φώτα να υπάρξει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες» προκειμένου να γίνουν με τα μικρότερα δυνατά προβλήματα οι μετακινήσεις των εκδρομέων αλλά και η διακίνηση αγαθών.

«Υπάρχουν κάποιοι αγρότες που θέλουν να συζητήσουν μαζί μας και κάποιοι άλλοι που τους τραμπουκίζουν», ανέφερε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ενώ ότι «δεν καταλαβαίνω ποιος κάνει διαδήλωση και επιθετικές κινήσεις όπως κλείσιμο δρόμων και ταυτόχρονα να μη θέλει να έρθει να συζητήσει».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τα όσα έχουν ακουστεί περί κλεισίματος δρόμων από την Τροχαία, τονίζοντας ότι «είχαμε αντιστροφή της πραγματικότητας» εξηγώντας παράλληλα ότι δουλειά της Τροχαίας είναι να ρυθμίζει την κυκλοφορία.