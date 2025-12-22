Σε μία χρονική συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και μετά από τις πρόσφατες συμφωνίες στα ενεργειακά που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή ενεργειακή και διπλωματική σκακιέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα το Ισραήλ όπου θα συναντηθεί με τον ισραηλινό ομόλογο του Μπεντζαμίν Νετανιάχου ενώ θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, στόχος του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι η εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ –μία σχέση που έχει τονίσει πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης – καθώς και η ενίσχυση του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στην άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, τη συνδεσιμότητα, την πολιτική προστασία, την καινοτομία.

Ειδικά η τριμερής σύνοδος που θα διεξαχθεί στο ανώτατο επίπεδο με τη συμμετοχή των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ισραήλ και του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα συμπόρευσης για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και για την σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Από την κυβέρνηση υπενθυμίζουν ότι η Σύνοδος του τριμερούς σχήματος Ελλάδα, Κύπρου και Ισράηλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα, την περασμένη άνοιξη, είχε προσδώσει νέα δυναμική στη συνεργασία, ενώ πρόσφατα συνεδρίασε στην Αθήνα το σχήμα 3+1 σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας.

Πριν από την Ιερουσαλήμ όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Ραμάλα όπου και θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Από το Μέγαρο Μαξίμου εξηγούν ότι πάγια θέση της χώρας μας παραμένει ο πολιτικός ορίζοντας στο Παλαιστινιακό και η λύση δύο κρατών ενώ αναδεικνύουν και τη δυνατότητα που έχει η Αθήνα να είναι έντιμος συνομιλητής των χωρών της περιοχής.

Κατά τις συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά και μέσω της συμμετοχής της στην ανοικοδόμηση, όσο και μέσω εξέτασης της συμμετοχής της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού:

Πρώτος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ραμάλα, όπου στις 12.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Αμέσως μετά μεταβαίνει στην Ιερουσαλήμ, όπου στις 14.30 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στις 17.45 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις των ηγετών στον Τύπο.