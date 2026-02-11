Με στόχο να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας για την αποσυμπίεση δυνητικών κρίσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μεταβαίνει σήμερα στην Άγκυρα η ελληνική αντιπροσωπεία για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών και βέβαια για τη συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτή η συνάντηση θα προηγηθεί της Συνόδου. Συγκεκριμένα οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στις 15.15 (ώρα Ελλάδας), στη συνέχεια θα συνεδριάσει το ΑΣΣ και στις 17.00 θα γίνουν δηλώσεις από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο.

Advertisement

Advertisement

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο τραπέζι του διαλόγου με ξεκάθαρες θέσεις και αναγνωρίζοντας επί της ουσίας ένα και μόνο θέμα διαφωνίας με την Τουρκία, αυτό της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζήτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν αναμένεται να γίνει σήμερα στην Άγκυρα καθώς το θέμα δεν βρίσκεται στην ατζέντα.

Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι στην παρούσα φάση και με τις τόσες διεθνείς εντάσεις, είναι πολύ σημαντικό να διεξάγεται διάλογος σε ανώτατο επίπεδο και αυτός ο διάλογος να συνεχίζεται. Όπως έχει τονίσει πολλές φορές η Αθήνα, η Ελλάδα επιδιώκει τη διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας, χωρίς βέβαια να απεμπολεί κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ένα σημείο στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν και οι δύο πλευρές είναι ότι επιδιώκουν τον μεταξύ τους διάλογο χωρίς παρεμβάσεις τρίτων.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας θα αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας, δύο χρόνια μετά την Διακήρυξη των Αθηνών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν

Σχετικά με τα θέματα που θα συζητηθούν, κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι θα είναι θέματα διμερών σχέσεων και περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος. Πρόθεση της ελληνικής πλευράς είναι να δοθεί έμφαση στη «θετική ατζέντα», σε ζητήματα δηλαδή που μπορεί να υπάρξει προοπτική συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ειδικότερα για τα διμερή, αναμένεται να συζητηθούν θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό, σε θέματα συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η συνεργασία στον τομέα της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και η συνεργασία σε θέματα πολιτισμού.

Advertisement

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στα θέματα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και την Ουκρανία.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνοδεύουν στην Άγκυρα οι:

• Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών

Advertisement

• Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

• Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης

• Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού

Advertisement

• Θάνος Πλεύρης, Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου

• Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

• Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Advertisement

• Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

Advertisement

• Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

• Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για οικονομική διπλωματία

Advertisement