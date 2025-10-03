Οι τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και της Google, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών προστασίας παιδιών και εφήβων από βλαβερό ή ακατάλληλο περιεχόμενο, εξετάστηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντιπρόεδρο της Google αρμόδιο για ιδιωτικότητα και ασφάλεια, Evan Kotsovinos αλλά και άλλα στελέχη της εταιρείας.

Επίσης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού.

Μεταξύ άλλων, σημειώθηκε η ανάπτυξη του KidsWallet, που αποτελεί την πρώτη κρατική εφαρμογή που αφενός επιτρέπει στους γονείς να θέτουν όρια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους και, αφετέρου, παρέχει δυνατότητα επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη.

Τονίστηκε πως η χώρα μας έχει παράλληλα πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για την καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης και για την υποχρεωτική ενσωμάτωση εργαλείων γονικού ελέγχου σε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν επιλεγεί ώστε να εφαρμόσουν πιλοτικά το ευρωπαϊκό σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο KidsWallet και η παραγωγική λειτουργία του προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου.

«Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτόν τον σκοπό. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε επίσης σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις. Πρόκειται για ζήτημα που μας απασχολεί πολύ, όπως και εσάς. Ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω περισσότερα, για το τι έχετε πράξει -γνωρίζετε τι κάνουμε εμείς- και, επίσης, ποια είναι η άποψή σας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση μέσα από τη συνεργασία μας», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση με τον Evan Kotsovinos.

Ο Αντιπρόεδρος της Google αφού ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τον ηγετικό του ρόλο και τις παρεμβάσεις του σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε ότι συλλογικά, ως ψηφιακή κοινωνία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, και πράγματι κάνουμε περισσότερα, για να προστατεύσουμε τα παιδιά.

Θα συζητήσουμε για το πώς ενδυναμώνουμε τους γονείς και τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο και πώς τα προστατεύουμε στα προϊόντα μας. Θα μοιραστούμε επίσης μαζί σας μια έρευνα που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, η οποία δείχνει πόσο πολύ οι έφηβοι βασίζονται στις διαδικτυακές εμπειρίες και στην τεχνολογία για την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ανάπτυξη».

Ο Evan Kotsovinos εστίασε επίσης στο ζήτημα της διασφάλισης και της επαλήθευσης της ηλικίας. «Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά στο διαδίκτυο. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε την ηλικία τους, να γνωρίζουμε αν ένας χρήστης είναι παιδί ή όχι. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε: «Χθες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί ήμασταν μαζί με τον Evan και συζητήσαμε για την επαλήθευση της ηλικίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την κα Virkkunen, δείξαμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μέχρι το τέλος του μήνα τη νέα στρατηγική για την επαλήθευση της ηλικίας, τη νέα τεχνική προσέγγιση που αποφάσισε να ακολουθήσει η ΕΕ. Τώρα οι αποφάσεις είναι μπροστά μας. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε περαιτέρω».