Την παρουσίαση των καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών της ψηφιακής πύλης «Hellenic Heritage» (hh.gr) παρακολούθησε το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως σημειώνουν από την κυβέρνηση, μέσω του νέου portal αναβαθμίζεται η εμπειρία των επισκεπτών σε περισσότερους από 350 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και διασφαλίζεται η καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Advertisement

Advertisement

Στη νέα πύλη συγκεντρώνεται σειρά ψηφιοποιημένων υπηρεσιών, οι οποίες διευκολύνουν την προετοιμασία και τον προγραμματισμό κάθε επίσκεψης, προβάλλοντας ταυτόχρονα τους θησαυρούς της ελληνικής ιστορίας με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών.

Μεταξύ άλλων, το «Hellenic Heritage» παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να κάνουν εύκολα ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων, υπηρεσία που αξιοποιούν ήδη ολοένα και περισσότεροι Έλληνες και ξένοι επισκέπτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για την Ακρόπολη εκδόθηκαν πέρυσι 3 εκατομμύρια e-εισιτήρια, υπερδεκαπλάσια σε σύγκριση με τα 240.000 που είχαν εκδοθεί το 2019.

Παράλληλα, το «Hellenic Heritage» προσφέρει ουσιαστική σύνοψη της ιστορίας κάθε μνημείου, ψηφιακούς ξεναγούς στα ελληνικά, σε οκτώ ξένες γλώσσες και για πρώτη φορά στη διεθνή νοηματική γλώσσα, όπως επίσης και εικονικές ξεναγήσεις επαυξημένης πραγματικότητας σε σημαντικά μνημεία, όπως η αρχαία Ολυμπία, η αρχαία Αγορά της Αθήνας, η Δήλος, η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη, το Σούνιο και το Ασκληπιείο στην Κω.

«Με “όχημα” την τεχνολογία, στο εξής το Hellenic Heritage, με απλά λόγια το κεντρικό portal εισόδου για τον εθνικό πολιτισμό, αυτό το portal, λοιπόν, θα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη στα μουσεία, στα μνημεία, στους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας. Είναι ένα εμβληματικό έργο, κα Υπουργέ, το οποίο πράγματι χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας. Μέσα από την τεχνολογία, την εικονική, την επαυξημένη πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες, και από απόσταση πια, να “ταξιδεύουν” στον χρόνο και να ταξιδεύουν και στην Ελλάδα, στα γεγονότα και παράλληλα προφανώς και στην τέχνη που τα πλαισίωσε», σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

«Αν η Ελλάδα έχει αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, και η εφαρμογή η οποία θα εισάγει τους επισκέπτες στον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό πρέπει να είναι μια εφαρμογή παγκόσμιου βεληνεκούς, ενός επιπέδου που θα την καθιστά πραγματικά πρωταγωνιστή σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλες εφαρμογές του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μας τον έχουμε πετύχει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις σελίδες της πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν χρηστικές πληροφορίες για τα ωράρια λειτουργίας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, όπως και οδηγίες για τη μετάβαση στα σημεία.

Advertisement

Οι νέες υπηρεσίες θα συμβάλλουν επίσης στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, χάρη στην εφαρμογή ζωνών εισόδου σε περισσότερους από 100 χώρους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιείται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και το Υπουργείο Πολιτισμού. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε προχωρημένη πιλοτική λειτουργία και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Απρίλιο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον χώρο όπου βρίσκεται το Hellenic Heritage Experience Center, στον ημιώροφο της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο hh.gr και όλες τις ψηφιακές εφαρμογές.

Advertisement

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:

«Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος σήμερα, διότι είναι πραγματικά μία μέρα πολύ ξεχωριστή για τον πολιτισμό μας, καθώς ένα έργο εθνικής σημασίας έρχεται να αλλάξει δραστικά, θα έλεγα, τον τρόπο που θα βιώνει και θα αλληλεπιδρά κανείς, είτε είναι Έλληνας είτε είναι επισκέπτης, με την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Γιατί πράγματι, με “όχημα” την τεχνολογία, στο εξής το Hellenic Heritage, με απλά λόγια το κεντρικό portal εισόδου για τον εθνικό πολιτισμό, αυτό το portal, λοιπόν, θα αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία του επισκέπτη στα μουσεία, στα μνημεία, στους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου μας.

Είναι ένα εμβληματικό έργο, κα Υπουργέ, το οποίο πράγματι χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όχι μόνο για να προβάλλει τον πολιτιστικό μας πλούτο, αλλά για να μπορέσει να δώσει και νέες διαστάσεις εμπειρίας. Μέσα από την τεχνολογία, την εικονική, την επαυξημένη πραγματικότητα, δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες, και από απόσταση πια, να “ταξιδεύουν” στον χρόνο και να ταξιδεύουν και στην Ελλάδα, στα γεγονότα και παράλληλα προφανώς και στην τέχνη που τα πλαισίωσε, από την αρχαία Ολυμπία, τη Δήλο, το Σούνιο, μέχρι το Ασκληπιείο, τη Ροτόντα. Ουσιαστικά σε έναν δρόμο ο οποίος καθιστά το παρελθόν κατανοητό και ζωντανό μέρος του παρόντος.

Advertisement

Φιλοδοξία μας είναι ο ταξιδιώτης να μπορεί να αποκτά πλέον μια προσωπική επαφή με το κάθε μνημείο και προφανώς να θέλει και να συνεχίσει στο επόμενο, ακολουθώντας έτσι την εξέλιξη και της χώρας και του πολιτισμού της, ώστε κάθε επίσκεψη να γίνεται αφετηρία μιας ευρύτερης γνωριμίας με την πατρίδα μας.

Και βέβαια, με ειδικές υπηρεσίες -και θα σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό- για τα άτομα με αναπηρία, με ψηφιακούς ξεναγούς, σε οκτώ σε πρώτη φάση διαφορετικές γλώσσες, και βέβαια πολύ σύντομα θα προστεθεί και η διεθνής νοηματική.

Νομίζω ο σκοπός δεν είναι τόσο να σας κουράσω με λεπτομέρειες. Θα έχετε κι εσείς την ευκαιρία στη συνέχεια, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να ξεναγηθείτε στις πραγματικά εντυπωσιακές εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια αυτού του πολύ σημαντικού έργου.

Advertisement

Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι αξίζουν μιας ιδιαίτερης ανάπτυξης. Η πρώτη αφορά, κ. Αναπληρωτή Υπουργέ, τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο διαπραγματευτήκαμε στα χρόνια της πανδημίας, έφερε συνολικά στην πατρίδα μας 36 δισεκατομμύρια ευρώ και καθώς βρισκόμαστε πια στη φάση ολοκλήρωσής του τα έργα του και το αποτύπωμά του είναι πια ορατό σε όλους.

Advertisement

Το έργο αυτό είναι ένα εμβληματικό έργο του Ταμείου Ανάκαμψης για τον πολιτισμό. Είναι ένα έργο το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την αγαστή συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΟΔΑΠ, αυτού του καινούργιου οργανισμού που φτιάξαμε για την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και των ελληνικών -να το τονίσω αυτό- εταιρειών τεχνολογίας που το υποστήριξαν, και στις οποίες βάλαμε τον πήχη πολύ ψηλά.

Αν η Ελλάδα έχει αυτόν τον μοναδικό πολιτιστικό πλούτο, και η εφαρμογή η οποία θα εισάγει τους επισκέπτες στον μοναδικό ελληνικό πολιτισμό πρέπει να είναι μια εφαρμογή παγκόσμιου βεληνεκούς, ενός επιπέδου που θα την καθιστά πραγματικά πρωταγωνιστή σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλες εφαρμογές του εξωτερικού. Νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι ότι αυτόν τον φιλόδοξο στόχο μας τον έχουμε πετύχει.

Η δεύτερη ευρύτερη παρατήρησή μου συνδέεται με τη σύνδεση του μοναδικού πολιτιστικού μας αποθέματος με τον τουρισμό. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι η πλειονότητα των επισκεπτών, ακόμα και σήμερα, δεν έρχεται στην πατρίδα μας για να γνωρίσει τον ελληνικό πολιτισμό.

Advertisement

Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, και μπορεί να αλλάξει. Και αλλάζει ήδη, όταν μετακινούμαστε από τη στατική αντιμετώπιση του πολιτισμού, όπως τουλάχιστον τη βρήκαμε το 2019, σε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία, η οποία βάζει τον πολιτισμό μέσα στη σημαντική αναπτυξιακή του διάσταση, μπορούμε να καταλάβουμε και αυτές τις μοναδικές συνέργειες μεταξύ του πολιτισμού μας και του τουριστικού μας προϊόντος. Συνέργειες οι οποίες καθιστούν την επίσκεψη στην πατρίδα μας, όπως είπε και η Υπουργός, μια μοναδική εμπειρία.

Είμαστε σε μια παγκόσμια ανταγωνιστική αγορά, διαθέτουμε, όμως, κάτι το πραγματικά μοναδικό. Και η εφαρμογή αυτή, το Hellenic Heritage, μας δίνει πια τη δυνατότητα αυτή τη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού να την αναδείξουμε με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό, τελείως καινοτόμο.

Οπότε, θεωρώ ότι το έργο αυτό, κα Υπουργέ, θα έχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα και θα μας βοηθήσει στους φιλόδοξους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει, όχι μόνο να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στη χώρα μας, αλλά να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα των αρχαιολογικών μας χώρων, όλων των αρχαιολογικών μας χώρων και όχι μόνο των πιο δημοφιλών. Διότι θέλω να θυμίσω ότι όταν καλύπτονται παραπάνω από 350 αρχαιολογικοί χώροι. Ο τουρισμός, από τη φύση του, κ. Περιφερειάρχη, έχει περιφερειακό αποτύπωμα, διαχέει την ανάπτυξη σε όλη την πατρίδα.

Και βέβαια, η επίσκεψη με προτεραιότητα τη γνωριμία με την πολιτιστική μας κληρονομιά δεν είναι δεσμευμένη από την καλοκαιρινή εποχικότητα. Κάποιος μπορεί να έρθει και να απολαύσει τα πολιτιστικά μας μνημεία κατ’ εξοχήν σε εποχές όπου θα συναντήσει λιγότερο κόσμο και λιγότερους επισκέπτες. Οπότε, η ανάδειξη του πολιτισμού ως κεντρικού αναπτυξιακού “βραχίονα” διευκολύνει και τον κεντρικό στόχο τον οποίον έχουμε θέσει μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού και τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού, να διευρύνουμε την τουριστική μας περίοδο και να κάνουμε την πατρίδα μας ουσιαστικά έναν προορισμό 12 μήνες τον χρόνο.

Αξίζουν, λοιπόν, και να κλείσω με αυτό, πολλά μπράβο στο Υπουργείο Πολιτισμού, στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων γι’ αυτά τα οποία είδαμε σήμερα.

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν για την ανάπτυξη αυτών των πολύ σημαντικών εφαρμογών και είμαι απολύτως σίγουρος ότι και στον τομέα αυτόν τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Σας ευχαριστώ πολύ».