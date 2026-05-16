Συνήθως η δεύτερη ημέρα των Συνεδρίων είναι η πιο δύσκολη. Κάτι η κόπωση από την πρώτη ημέρα -περίπου στις 22:00 έληξαν χθες το βράδυ οι εργασίες- κάτι το πρόγραμμα που συνήθως έχει πάρα πολλές ομιλίες, παρατηρείται μία πιο περιορισμένη κίνηση.

Αυτό δεν συμβαίνει όμως στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και σήμερα ο κόσμος γέμισε το Metropolitan Expo, γεγονός που προκάλεσε πολλά χαμόγελα σε κυβερνητικά στελέχη. “Χαμός γίνεται” ήταν το αυθόρμητο σχόλιο ενός εκ των στενότερων συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή η μαζική συμμετοχή στέλνει μήνυμα και για την προεκλογική ετοιμότητα του κόμματος, εκτιμούν άλλοι.

Σε κάθε περίπτωση, η προσέλευση του κοινού φαίνεται πως ξεπέρασε τις προσδοκίες αρκετών.