Επάνω: Ο Σταύρος Παπασταύρου με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ - Κάτω: Μάριος Θεμιστοκλεόυς και Αλεξάνδρα Σδούκου

Μπορεί οι εκλογές να απέχουν αρκετά, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα διεξαχθούν το 2027, όμως κάποια κυβερνητικά στελέχη ετοιμάζονται να αφήσουν τις θέσεις που κατέχουν σήμερα προκειμένου να ξεκινήσουν τη μάχη για την εκλογή τους στη Βουλή.

Αυτή η αποχώρηση είναι αναγκαία καθώς για να δηλώσουν την απόφαση τους να διεκδικήσουν σταυρό οφείλουν να έχουν παραιτηθεί μέχρι 18 μήνες από την ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αντικαταστάσεις προσώπων σε κυβερνητικές θέσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται ένας μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να αλλάξει και κάποιους λόγω χαμηλών επιδόσεων στο έργο τους.

Ποια πρόσωπα ακούγονται για το “γαλάζιο” ψηφοδέλτιο

Μία υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας που κατά πολλούς έχει «κλειδώσει», είναι αυτή του σημερινού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη. Είχε συμμετάσχει και στις εκλογές του 2023, πετυχαίνοντας την εκλογή του στις πρώτες κάλπες αλλά όχι στις δεύτερες.

Στις προηγούμενες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα και ο γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Ασύλου, Δημήτρης Γλύμης και όπως αναφέρουν πληροφορίες είναι πολύ πιθανό να είναι εκ νέου υποψήφιος στη Φωκίδα.

Από το υπουργείο Μετανάστευσης και τη θέση του γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορεί να αποχωρήσει για τον ίδιο λόγο ο Μάνος Λογοθέτης. Εφόσον αποφασίσει να δώσει τη μάχη του σταυρού, αυτό θα γίνει στην Σάμο.

Συνολικά τέσσερις με πέντε γενικοί γραμματείς αναμένεται να παραιτηθούν τις επόμενες ημέρες ώστε να μην υπάρχει το ασυμβίβαστο για τις εκλογές.

“Βαριά” ονόματα στη μάχη του σταυρού

Όμως και άλλα κυβερνητικά στελέχη φαίνεται να ετοιμάζονται για την εκλογική μάχη. Ένα από αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ο οποίος αναμένεται να διεκδικήσει την εκλογή του στη Βουλή μέσω του αγώνα που θα δώσει στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Advertisement

Σχεδόν σίγουρη είναι και η υποψηφιότητα της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Σδούκου, με πιθανότερο ενδεχόμενο το όνομα της να είναι στο ψηφοδέλτιο των Γρεβενών, που είναι και ο τόπος καταγωγής της.

Ένα επώνυμο με μεγάλη ιστορία στη Νέα Δημοκρατία είναι πιθανό να δουν οι ψηφοφόροι του Νότιου Τομέα. Ο λόγος για τον Θωμά Βαρβιτσιώτη που μπορεί να αφήσει στην άκρη το επικοινωνιακό έργο και να κατέβει στον πολιτικό στίβο ως υποψήφιος βουλευτής.

Το τελευταίο διάστημα είχε ακουστεί για την Α΄ Αθήνας και το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, όμως για την ώρα τίποτα δεν είναι σίγουρο.

Advertisement

Αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Σταύρου Παπασταύρου. Ο Υπουργός Ενέργειας, με εξαιρετικά σημαντική συμβολή στις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, είχε ακουστεί για τον Νότιο Τομέα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.