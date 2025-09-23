Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας ο Κωνσταντίνος Μεγαρίτης.

Τον νέο Γενικό Γραμματέα καλωσόρισαν στην ηγετική ομάδα του Υπουργείου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη, καθώς και οι Γενικοί Γραμματείς Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης και Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΚΟΙΣΟ ευχαρίστησε θερμά τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Πρόδρομο Πύρρο για την άψογη συνεργασία και τις υπηρεσίες που προσέφερε, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου για τη στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Ακολουθεί Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Γενικού Γραμματέα Κωνσταντίνου Μεγαρίτη

Ο Κωνσταντίνος Μεγαρίτης γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων από του Ο.Π.Α..

Υπηρέτησε ως Υποδιοικητής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Οι αρμοδιότητές του αφορούσαν στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, στις παροχές υγείας, στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας και στη στρατηγική του οργανισμού, έχοντας λάβει για το έργο του θετικά σχόλια από σχεδόν το σύνολο των κομμάτων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Διετέλεσε Συνεργάτης στο Γραφείο της Δόμνας Μιχαηλίδου από το 2020, κατά τις θητείες της ως Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και της Υπηρεσιακής Υπουργού Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου.

Ασχολήθηκε με όλο το εύρος των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ιδίως με τα θέματα αναπηρίας, έχοντας μεταξύ άλλων σχεδιάσει και υλοποιήσει τα προγράμματα «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία», «Εθνική Πύλη Αναπηρίας και Κάρτα Αναπηρίας» και «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον».

Πρωτύτερα εργάστηκε ως δικηγόρος αλλά και ως operations manager σε διακεκριμένη δικηγορική εταιρεία.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.