Ευθείες «βολές» κατά του Βασίλη Κικίλια εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη, τον οποίο κατηγόρησε για αλαζονεία, τη στιγμή που όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Αφορμή για τη δημόσια επίθεση, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ, στάθηκε η εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον λιμενάρχη Χανίων από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για ένα περιστατικό βιαιοπραγίας στο γκαράζ του πλοίου «Αριάδνη».

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί στα Χανιά έχουμε έναν εξαιρετικό Λιμενάρχη. Έναν Λιμενάρχη ο οποίος έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις. Πέραν του να περιθάλψει μετανάστες, να τους φυλάξει και να τους μεταφέρει μετά στην Αθήνα, ασφαλώς και χωρίς να ανοίξει μύτη με τα καράβια της γραμμής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος και έγινε ένα συμβάν. Ποιο είναι το συμβάν; Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, ξέρει ότι κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον, ένα καβγάς στο πλοίο θα γίνει. Γιατί; Γιατί ο μπροστινός που έχει παρκάρει έξω έξω καθυστερεί λίγο. Αυτός, λοιπόν, συνήθως υβρίζεται από όλους τους υπόλοιπους, άλλοι κορνάρουν και γίνεται χαμός. Έγινε ένα συμβάν, πιαστήκαν στα χέρια ένας νεαρός με έναν άνθρωπο μεγαλύτερο», είπε αρχικά η βουλευτής Χανίων και συνέχισε:

«Καταγράφηκε το συμβάν, τελείωσε η υπόθεση. Εμείς είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό. Και ω του θαύματος, ο Λιμενάρχης τίθεται σε διαθεσιμότητα, ξεκινάει ΕΔΕ, λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί. Και βγαίνουνε όλα τα Χανιά. Όταν σας λέω όλα τα Χανιά, μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά οι βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει «για όνομα του Θεού». Για έναν άνθρωπο που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία. Και είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι οι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το. Στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση».

Καταλήγοντας η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε: «Στα Χανιά σήμερα όλοι λένε ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε; Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του λιμενικού, ούτε είμαστε μέσα σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση. Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης».

*Το χαρακτηριστικό απόσπασμα στο 6.51

Κικίλιας: «Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μετά την ενόχληση που εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη για την απόφαση αυτή.

«Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών» είπε ο κ. Κικίλιας μιλώντας στον Real Fm προσθέτοντας ότι «είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Όπως είπε «ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους» πρόσθεσε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Μαρινάκης: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας»

«Όπως ενημέρωσε ο υπουργός, στο πλαίσιο των καθηκόντων του διετάχθη ΕΔΕ η οποία και θα αποφασίσει τι συνέβη. Πάντα ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα μιλάει τελευταίος, εκφράζει την άποψη του και στο τέλος της ημέρας υπηρεσιακά αποφασίζεται τι τελικά συνέβη και αν υπάρχει λόγος να επιβληθεί κάποια ποινή.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε καμία περίπτωση, όμως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μία περιοή η οποία δοκιμάστηκε πολύ, ειδικά από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών».

«Αδειάζει» τον Κικίλια η δικηγόρο του 72χρονου θύματος

Στο μεταξύ, με δήλωση της στο zarpanews.gr η δικηγόρος του 72χρονου επιβάτη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο πλοίο της γραμμής Πειραιά – Σούδα, «αδειάζει» τον Βασίλη Κικίλια, ξεκαθαρίζοντας ότι κινήθηκαν άμεσα από το Λιμεναρχείο Χανίων, όλες οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.

Άδικη η χρησιμοποιήση του περιστατικού

Η κα Δήμητρα Ζαφείρη σε επιστολή της αναφέρει: «Ως πληρεξούσια δικηγόρος του θύματος του περιστατικού βίαιου ξυλοδαρμού και επικίνδυνης σωματικής βλάβης που έλαβε χώρα εντός του πλοίου της γραμμής Πειραιά -Χανιά, την 22-10-2025, επειδή από την εξέλιξη των γεγονότων αντιλαμβάνομαι ότι το περιστατικό αυτό έγινε αδίκως αφορμή για την απομάκρυνση του λιμενάρχη Χανίων, δηλώνω ότι ο εντολέας μου προσήλθε στο Κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων όπου κατήγγειλε το περιστατικό και ενημερώθηκε για το δικαίωμά του να υποβάλλει μήνυση, διαδικασία που έλαβε χώρα στις 9.00πμ καταθέτοντας το σχετικό παράβολο.

Εν συνεχεία ενημερώθηκε από τον αξιωματικό που διενέργησε την προανάκριση ότι θα πρέπει να επισκεφθεί το νοσοκομείο Χανίων για την ιατρική του αντιμετώπιση και τη λήψη ιατρική γνωμάτευσης.

Αμέσως μετά κλήθηκε και έδωσε κατάθεση και η σύζυγός του ως μάρτυρας, όπως επίσης και μέλος/οι του πληρώματος. Εν συνεχεία ενημερώθηκε ότι υποβλήθηκε σήμα για τη σύλληψη του δράστη στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας και ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων.

Ο εντολέας μου ζητάει να καταλογιστούν ευθύνες στο δράστη αλλά και στα μέλη του πληρώματος του πλοίου και της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Ουδέποτε εξέφρασε οποιοδήποτε παράπονο για τη διαχείριση του περιστατικού του από τα μέλη του λιμενικού σώματος και θεωρηθεί οποιαδήποτε χρήση του περιστατικού αυτού για να διωχθεί οποιοδήποτε μέλος του λιμεναρχείου Χανίων άδικη.

η πληρεξούσια δικηγόρος

Δήμητρα Ζαφείρη»

