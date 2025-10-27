Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία ενός 72χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο γκαράζ του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Αριάδνη» κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων, από έναν 36χρονο συνεπιβάτη.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλια, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) τόσο για τον Λιμενάρχη Χανίων, όσο και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος που βρισκόταν στο πλοίο.

Οπως διαπιστώθηκε ότι ο Λιμενάρχης δεν προχώρησε στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως ορίζουν οι σχετικές προβλέψεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού σώματος.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης απομακρύνεται προσωρινά από τα καθήκοντά του, ενώ η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 36χρονος οδηγός, έχει ταυτοποιηθεί και βρίσκεται υπό αναζήτηση.

«Εντολή διενέργειας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τον Λιμενάρχη Χανίων, καθώς και για τη διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών του πληρώματος του πλοίου έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, μετά το απαράδεκτο περιστατικό βιαιοπραγίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου εντός του γκαράζ του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου, κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Η ΕΔΕ διατάχθηκε καθώς ο Λιμενάρχης Χανίων δεν προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό δικογραφίας για το πλήρωμα του πλοίου, ούτε ενημέρωσε άμεσα την ηγεσία του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μέχρι την ολοκλήρωση της ΕΔΕ, ο Λιμενάρχης Χανίων απομακρύνεται από τα καθήκοντά του.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή έχει ήδη σχηματίσει δικογραφία που θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τονίζει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι απολύτως απαράδεκτες και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Πρωταρχικό μέλημα και υποχρέωση είναι πάντα η ασφάλεια και ο σεβασμός προς τον επιβάτη», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό.

Λεκτική αντιπαράθεση λόγω καθυστερημένης αποβίβασης και άγρια επίθεση

Η υπόθεση φέρει την υπογραφή καταγγελίας από έναν 72χρονο επιβάτη, ο οποίος περιέγραψε πως δέχθηκε άγρια επίθεση εντός του γκαράζ του πλοίου, παρουσία άλλων επιβατών και μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η ένταση προκλήθηκε όταν ο 36χρονος οδηγός ενός οχήματος καθυστέρησε να επιστρέψει στο όχημά του παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις για αποβίβαση.

Ο ηλικιωμένος κατήγγειλε ότι, μετά από λεκτική αντιπαράθεση, δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πρόσωπο — «μου ρίχνει μία στη μούρη και μου πετάει τα δόντια… πάνω από δέκα φορές» — και ότι κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν παρενέβη για να τον προστατεύσει. Μετά την αποβίβαση, προσπάθησε να εντοπίσει ένστολο για να καταγγείλει το περιστατικό χωρίς επιτυχία και τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η δικηγόρος του θύματος ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί συμπληρωματική μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί και η πιθανή ευθύνη του καπετάνιου και του πληρώματος για την αποτυχία άμεσης επέμβασης.