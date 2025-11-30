Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση», παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με πολλούς υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ να δίνουν το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Μεταξύ άλλων ήταν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης αλλά και οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας.

Κοντά στον υπουργό Υγείας ήταν η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε στο Χ, βίντεο από την παρουσίαση, δηλώνοντας ικανοποιημένος και σημειώνοντας πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».

Μία μικρή γεύση του τί έγινε σήμερα στο «Κάραβελ»…ευχαριστώ τον κόσμο για την αγάπη του! Δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι. Πραγματικά τέτοια παρουσίαση δεν είχε προηγούμενο. Όσοι θέλετε βιβλία πρέπει να το παραγγείλετε. pic.twitter.com/hWiGoqJcWN — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 29, 2025