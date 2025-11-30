Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη: Από την Άνοδο στην Πτώση», παρουσίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με πολλούς υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ να δίνουν το παρών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.
Μεταξύ άλλων ήταν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης αλλά και οι βουλευτές Ντόρα Μπακογιάννη, Μάκης Βορίδης, Ζωή Ράπτη, Βασίλης Οικονόμου και Ιάσων Φωτήλας.
Κοντά στον υπουργό Υγείας ήταν η σύζυγός του Ευγενία Μανωλίδου αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ρωμανός, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ματίνα Παγώνη, ο πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, δήμαρχοι, διοικητές νοσοκομείων και πλήθος κόσμου.
Ο κ. Γεωργιάδης δημοσίευσε στο Χ, βίντεο από την παρουσίαση, δηλώνοντας ικανοποιημένος και σημειώνοντας πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο και ταυτόχρονα εξαντλήθηκαν και οι προηγούμενοι δύο τόμοι».