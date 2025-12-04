Θα μπορούσε να πει κάποιος πως την επόμενη της ομιλίας Τσίπρα ο κορυφαίος του… εξώστη, Σωκράτης Φάμελλος, «απάντησε» στα δηκτικά σχόλια του πρώην πρωθυπουργού για τα κόμματα και τις ηγεσίες του προοδευτικού χώρου.

Παρεμβαίνοντας σήμερα στην Ολομέλεια ο Σωκράτης Φάμελλος έχοντας μπροστά του, στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις έξι βουλευτές του κόμματος – μια εικόνα σε εμφανέστατη αντίστιξη με την κατάμεστη χθεσινοβραδινή «Ιθάκη» στο Παλλάς αλλά και ενδεικτική της κατάστασης στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας – υπενθύμισε πως η πρόταση για προοδευτικές συνεργασίες έγινε δίχως κομματικούς εγωισμούς και προσωπικές επιδιώξεις.

Advertisement

Advertisement

«Καταθέσαμε προτάσεις, πήραμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και κάναμε υπερβάσεις χωρίς κομματικούς εγωισμούς και χωρίς προσωπικές επιδιώξεις. Με μόνο κριτήριο τα συμφέροντα της κοινωνίας και της χώρας μας. Και υπηρετούμε με συνέπεια και σοβαρότητα, μία ξεκάθαρη πολιτική πρόταση για μία ενωτική δημοκρατική και προοδευτική συμμαχία, με στόχο όχι μια “καλύτερη αντιπολίτευση”, αλλά μια καλύτερη κυβέρνηση» επέμεινε ο Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως από την πρώτη ημέρα της εκλογής του στην ηγεσία της Κουμουνδούρου δήλωσε «πόσο επικίνδυνη» είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλώντας με θάρρος για την υπέρβαση των κομματικών εγωισμών.

«Επιμένουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Αυτή είναι η απάντηση και η λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία να ενώσει δυνάμεις και να διαμορφώσει ένα κοινό προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στην τοποθέτηση του.