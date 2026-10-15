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Επίσκεψη στο Ριάντ πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας: Ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός την Πέμπτη από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και είχε συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Άμυνας της χώρας, πρίγκιπα Καλίντ μπιν Σαλμάν.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε πως «συναντηθήκαμε με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, για να εξετάσουμε την αμυντική μας συνεργασία και να διερευνήσουμε τρόπους ενίσχυσής της. Καταδικάσαμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις των Χούθι κατά του βασιλείου και συζητήσαμε τις επιπτώσεις τους για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

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Met with the Hellenic Minister of National Defense, Nikos Dendias, to review our defense partnership and explore ways to strengthen it. We condemned the Houthi terrorist attacks against the Kingdom and discussed their implications for regional security and stability. https://t.co/d1yX24EsQE — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 15, 2026

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Οκτωβρίου αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία για άλλον έναν μήνα, ενώ γίνονταν συζητήσεις για οικονομικά και τεχνικά θέματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες εστίαζαν στην επίτευξη μιας λύση μονιμότερης διάστασης σε συνεννόηση με τη Σαουδική Αραβία. Τα κύρια θέματα είναι η κάλυψη του κόστους της παραμονής στη χώρα και των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί, με βάση τις σαουδαραβικές δεσμεύσεις, καθώς και η χρηματοδότηση της αναβάθμισης των ελληνικών Patriot από το Ριάντ.

H σύγκρουση μεταξύ των Χούθι της Υεμένης και του συνασπισμού υπό τη Σαουδική Αραβία έχει κλιμακωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ επίσης η υπογραφή του Συμφώνου της Μέκκας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν είχε προκαλέσει προβληματισμούς όσον αφορά στην παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας στο βασίλειο. Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΔΥΣΑ (Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας), που βρίσκεται στο Γιανμπού από το 2021, βάσει της συμφωνίας με το Ριάντ, έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία επανειλημμένες επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones μέσα στους τελευταίους μήνες, με πιο πρόσφατο περιστατικό στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν – ο οποίος είχε πει τη Δευτέρα πως η συμφωνία της Μέκκας θα έφτανε τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση- είπε στον πρίγκιπα διάδοχο, στο πλαίσιο τηλεφωνικής επικοινωνίας, πως η Τουρκία θα συνέχιζε να συμπαραστέκεται στη Σαουδική Αραβία εν μέσω των επιθέσεων των Χούθι.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα πως η Τουρκία αξιολογούσε το πώς μπορεί να βοηθήσει τη Σαουδική Αραβία να αμυνθεί απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι, τονίζοντας πως το Σύμφωνο της Μέκκας έχει αμυντικό και όχι επιθετικό χαρακτήρα και πως η Τουρκία «δεν στείλει στρατεύματα σε μια άλλη χώρα για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στην επικράτειά της». Αξιωματούχοι είπαν πως η Τουρκία θα έστελνε κυρίως αμυντική και τεχνική στήριξη.

Την Πέμπτη εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Γαλλία αρχίζει να ενεργοποιεί επιχειρησιακά στοιχεία μιας συμφωνίας για την προστασία των σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Τον προηγούμενο μήνα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι η Γαλλία θα έστελνε στρατιωτικές δυνάμεις και αμυντικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία για να βοηθήσουν στην άμυνα της Γιανμπού.