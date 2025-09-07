Σχολιάστηκε πολύ έντονα και βεβαίως πολύ αρνητικά η απάντηση «Δεν το ξέρω» που έδωσε πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη, σε ερώτηση που έγινε από δημοσιογράφο της «Εφημερίδας των συντακτών» σχετικά με το θέμα του ΦΠΑ και την υπενθύμιση των Βρυξελλών στην Ελλάδα, πριν ελάχιστες εβδομάδες, για άμεση εφαρμογή της συγκεκριμένης ευρωπαΐκής οδηγίας. Και μάλιστα με την απειλή της Ε.Ε. ότι αν δεν γίνει εφαρμογή, η Ελλάδα θα σταλεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει δεκάδες των δεκάδων αναρτήσεων στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης και με δεδομένο ότι η HuffPost από την πλευρά της, το έχει αναφέρει επανειλημμένα και διεξοδικά και σε άρθρα και σε ρεπορτάζ και σε βίντεο, χρήσιμο είναι να γίνει στον πρωθυπουργό η εξής υπενθύμιση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα —μεταξύ άλλων κρατών μελών— να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο δύο σημαντικές οδηγίες σχετικά με τον ΦΠΑ:

Οδηγία (ΕΕ) 2020/285 για ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων (απαλλαγή και απλοποίησης διαδικασιών). Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 για τους συντελεστές ΦΠΑ, που επιτρέπει τη χρήση μειωμένων ή μηδενικών συντελεστών σε βασικά αγαθά (τρόφιμα, φάρμακα κ.ά.) .

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές, η τελευταία αυτό το καλοκαίρι, και στη συνέχεια αιτιολογημένη γνώμη προς την Ελλάδα, ζητώντας συμμόρφωση εντός δύο μηνών, διαφορετικά θα ακολουθούσε η παραπομπή στο Δικαστήριο της Ε.Ε.

Εννοείται ότι η συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανεξάρτητη από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στα εγκαίνια της ΔΕΘ για μείωση του ΦΠΑ 30% στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Εξαγγελία την οποία ορθώς υποστήριξε με έμφαση, αλλά αποσιωπώντας το γενικότερο θέμα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας το οποίο είναι συνένοχο στο θέμα της ακρίβειας.

Προτείνεται τόσο στον Εκπρόσωπο Τύπου της Κυβέρνησης, όσο και στον Εκπρόσωπο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος, όσο και στο Γραφείο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου, να βάλουν σε ένα στικάκι όλα τα σχετικά δημοσιεύματα του τελευταίου διμήνου (σε στικάκι, όχι να τα εκτυπώσουν, για να μη χαλάμε και χαρτί) και να το δώσουν προσωπικά στον πρωθυπουργό. Και μάλιστα, αν γίνεται, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, για να μην ξαναπεί «Δεν το ξέρω».