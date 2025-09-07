Η συνέντευξη Τύπου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Βελλίδειο και στο περιθώριο της ΔΕΘ άνοιξε με ερωτήματα για το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το πως αποφάσισε να το διαθέσει / κατανείμει η κυβέρνηση, όπως προέκυψε και από τις ανακοινώσεις που έκανε ο ίδιος 24 ώρες νωρίτερα.

14:20 Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θεωρείτε ότι κάνατε;

Τα λάθη ας τα κρίνουν οι πολίτες. Για όσα έχω αναγνωρίσει δημόσια δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, κανένας δεν είναι αλάθητος αν προσπαθεί να φέρει αλλαγές στη χώρα. Δεν υποτιμώ την οικονομική πίεση στο λαό, αλλά δεν σκοπεύω να τινάξω την “μπάνκα” στον αέρα για μικροκομματικούς λόγους. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, λέμε την αλήθεια και θα κριθούμε από την κοινωνία όταν έρθει η ώρα στις εκλογές του 2027.

13:59 “Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος”

Η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Το θέμα είναι πότε, υπό ποιές προϋποθέσεις και σε ποιο πλαίσιο ώστε να δοθεί συνολική λύση, διαβεβαιώνει ο πρωθυπουργός, ως απάντηση στο ερώτημα εάν η Ελλάδα αδιαφορεί για την εξελισσόμενη τραγωδία στη Γάζα και τις κατηγορίες ότι η Αθήνα στηρίζει τυφλά το Ισραήλ.

13:54 Γέλια στην αίθουσα, σε ειρωνική απάντηση περί Καμμένου… “Δε μπορώ βέβαια να σηκώνω τα τηλέφωνα για να τα ρυθμίζω όλα εύκολα αμέσως”, λέει ο Μητσοτάκης.

13:53 Απάντηση Μητσοτάκη περί συμφερόντων και Δικαιοσύνης

Η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί, ούτε να κρύψει τίποτα. Οι δικαστικές αρχές ερευνούν υποθέσεις για το ποδόσφαιρο, για ναρκωτικά, για όπλα…όλα αυτά υπήρχαν και θα υπάρχουν και στο μέλλον Αλλά αυτή η κυβέρνηση έδειξε θάρρος. Και οι δικαστικές αρχές επίσης, που δεν είναι εύκολο. Και αν καταδικαστούν θα καταλήξουν στη φυλακή.

13:41 Υπάρχει περίπτωση να δώσετε σε κάποιον άλλο το “δαχτυλίδι”, επειδή οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν μακριά από την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές;

“Θα αστειεύεστε!” είναι η κατηγορηματική απάντηση που δίνει ο κύριος Μητσοτάκης.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι, μεταξύ συνεργατών του παρακολουθεί την συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο από το πίσω μέρος της αίθουσας

13:34 Γιατί θέλετε τρίτη τετραετία, δεν σας φτάνουν δύο;

Δε με πήραν και τα χρόνια και θα ήθελα να κερδίσω μία τρίτη τετραετία, αλλά το μυαλό μου δεν είναι στις εκλογές του 2027. Αν είμαστε καλή κυβέρνηση θα κερδίσουμε, αλλά δεν έχω κάποια ψύχωση και δεν σχεδιάζουμε με αυτό τον στόχο.

13:32 “Δεν τίθεται θέμα”, απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο ερώτημα αν έχει τεθεί ζήτημα για επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην διευθυντή στο πρωθυπουργικό γραφείο, σε κάποιον ανάλογο ρόλο σε αυτή την χρονική στιγμή.

13:18 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι θα γίνει με τα κλεμμένα; Γιατί εξεταστική και όχι προανακριτική όπως ζήτησε το ΠΑΣΟΚ; Και γιατί οι επιστολικές ψήφοι, φοβόσασταν διαρροές βουλευτών σας στην ψηφοφορία στη Βουλή;

Εχουμε πάρει πίσω 20 εκατ. από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και θα συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι με τη χρήση τεχνολογίας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πελατειακό κράτος. Θα δώσω τον αγώνα για να φτάσουμε σε ένα κοινωνικό κράτος. Όταν χάνουμε μάχες πρώτος εγώ θα βγω να το πω. Πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου και αυτό κάνουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν συνέτρεχαν λόγοι για Προανακριτική. Υπήρχαν ερωτήματα από το 2014 που πρέπει και μπορούν να απαντηθούν, όπως γιατί προκρίθηκε το 2014 η “τεχνική λύση”, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία κλπ.

13:12 Η απάντηση για το “κόμμα Σαμαρά”

Εγώ σήμερα βλέπω μόνο ένα πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι δύσκολη. Σίγουρα υπήρξαν διαφωνίες, ειδικά για την εξωτερική πολιτική, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μίας παράταξης που μπορεί να κρατήσει το σκάφος της χώρας σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και ελπίζω ότι θα επικρατήσει αυτή.

13:05 “Υπό καμία προϋπόθεση πρόωρες κάλπες!”

Ο πρωθυπουργός απαντά ορθά κοφτά στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση υπό προϋποθέσεις να πάμε σε πρόωρες εκλογές: “Υπό καμία προϋπόθεση”, λέει. “Μέλημά μου δεν είναι οι εκλογές του 2027 αλλά θα γίνουν το ’27”.

12:55 Μη κρατικά / ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν ήρθαν τελικά τα διεθνή-φημισμένα πανεπιστήμια – Μήπως ωφελούνται μόνο μικρά ιδιωτικά; Kαι υπάρχουν εχέγγυα για το νέο “εθνικό απολυτήριο”;

Η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων ήταν ταυτοτική για τη ΝΔ. Θα μας δώσει δυνατότητα να προσελκύσουμε φοιτητές από το εξωτερικό με επιπτώσεις θετικές, όχι μόνο γιατί δε θα φεύγουν τα παιδιά μας, αλλά και για να συγκεντρώσουμε συνάλλαγμα. Το Χάρβαρντ και το Γέιλ των ΗΠΑ ήρθαν…το ΑΠΘ μελέτησε παθήσεις ματιών με το Χάρβαρντ, το Γέιλ ήρθε και το Κολούμπια επίσης άρχισε προγράμματα. Θα συνδέονται με την αγορά εργασίας και ελληνικά πανεπιστήμια αντίστοιχα αποκτούν εξωστρέφεια. Το ΕΚΠΑ πήγε στην Κύπρο. Φέτος ξεκινάει το έτος χωρίς καμία κατάληψη. Στη Νομική δεν υπάρχουν πλέον χώροι για μπαχαλάκηδες και καταληψίες. Είμαι πολύ περήφανος.

Δεν συζητάμε για κατάργηση Πανελλαδικών. Είναι αδιάβλητες και αποτελεσματικές. Ανοίγω το διάλογο γιατί δε θέλουμε το Λύκειο να είναι αυτό που έχουμε σήμερα, αλλά να βελτιωθεί. Εχει γίνει μηχανισμός προετοιμασίας και το απολυτήριο έχει χάσει την αυτοτελή του αξία.

Κάναμε και μία συμφωνία με την OPEN AI που είναι τεράστιας σημασίας και παγκόσμια πρωτοπόρος. Θέλουμε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των εξελιξεων και να την αξιοποιήσουμε στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

12:52 Βίντεο-backstage μέσα στην αίθουσα στο Βελλίδειο, όπου απαντά στους δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Πολύ αυξημένη προσέλευση δημοσιογράφων μετά τις χθεσινές πρωθυπουργικές εξαγγελίες…

12:45 “Στεγαστικό: Είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης στην Οικονομία..”

Το στεγαστικό είναι αποτέλεσμα μίας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα και είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Μπορεί να εισπράττει αυξημένο ενοίκιο για την περιουσία του. Όμως φοιτητές πρέπει να βρίσκουν φθηνή στέγη και νέα ζευγάρια πρέπει να βρίσκουν σπίτι. Φέραμε τα προγράμματα “Σπίτι μου 1” και “Σπίτι μου 2” που έφεραν λύσεις. Εχουμε και πολλά κλειστά διαμερίσματα που προσπαθούμε να στρέψουμε συμπολίτες μας ώστε να τα ανακαινίσουν για να μπούνε στην αγορά. Πρέπει να δούμε και οι φοιτητές μας πως επιλέγουν. Στο εξωτερικό επιλέγουν συγκατοίκους. Αν ψάχνουμε όλοι για γκαρσονιέρες 45 τ.μ. είναι λογικό να αυξάνονται οι τιμές. Ας το ξανασκεφτούμε.

12:38 “Μείωση ΦΠΑ: Περαιτέρω μείωση θα κατέληγε σε τσέπες μεσαζόντων”

Πρέπει να στηρίξουμε συμπολίτες μας που μένουν στα χωριά και άλλους να γυρίσουν στον τόπο τους ή σε άλλο χωριό της αρεσκείας τους. Για τον ΦΠΑ έχω σαφή άποψη: Πρώτον τον έχουμε μειώσει σε μεταφορές και σειρά προϊόντων αλλά η περαιτέρω μείωση δε θα έχει το αποτέλεσμα που θέλαμε. Θα κατέληγε στις τσέπες μεσαζόντων..Στην Ισπανία δεν έχει το αποτέλεσμα που λέτε (για μείωση τιμών).

12:34 Θέλουμε τα “ήρεμα νερά” με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις σε κυριαρχικά μας δικαιώματα

Eπιδιώκω τα ήρεμα νερά χωρίς όμως εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει πράγματα. Τα θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό στο Αιγαίο, οι έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης όπου περιμένουμε και εκδήλωση ενδιαφέροντος ξένων εταιρειών την ερχόμενη εβδομάδα. Υπάρχουν κινήσεις μας που μπορεί να προκαλούν και αντιδράσεις από την Τουρκία. Αλλά δεν θα τεθούν ελληνικά δικαιώματα ως ερώτημα στην Τουρκία. Η απαράδεκτη απειλή του casus belli θέλουμε να ανακληθεί Όσο υπάρχει στο τραπέζι, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

12:29 Για Τσίπρα: Υπάρχουν “Χρυσοί Χορηγοί” στο λεγόμενο rebranding

Αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για όσα προκάλεσε στη χώρα, δεν συζητάει για τα λάθη. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κύριο Τσίπρα, αλλά την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Νομίζω ότι, ναι, υπάρχουν συμφέροντα που έχουν αναλάβει το ρόλο του Χρυσού Χορηγού…αυτά συμβαίνουν στο χώρο της πολιτικής, απλά το επισημαίνω για να ξέρουμε τι συμβαίνει με το λεγόμενο rebranding του κυρίου Τσίπρα

12:21 Μεταναστευτικό: Νέο νόμοσχέδιο – Ανοιχτοί στη νόμιμη μετανάστευση, αλλά αυστηροί στην παράνομη

Σήμερα η ΕΕ δια της Κομισιόν και του Συμβουλίου έχει ταυτιστεί με τις ελληνικές θέσεις. Η προστασία των συνόρων και η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών αποτελούν κοινές προτεραιότητες. Η πολιτική μας αποδίδει και φαίνεται γιατί τον Αύγουστο είχαμε από την Λιβύη συνολικά όσες παράνομες αφίξεις είχαμε όλο τον Ιούλιο Θα επιμείνουμε λοιπόν σε αυτή την επιλογή. Δεν είμαι εναντίον της μετανάστευσης, αλλά εναντίον της παράνομης μετανάστευσης Να μην αποφασίζουν οι διακινητές για λογαριασμό μας. Θα υπάρξει σύντομα νέο νομοσχέδιο για να στηρίξουμε την οικονομία μας και για φοιτητικές βίζες. Βίζες τεχνολογίας και για τον αγροτικό τομέα επίσης. Μία έξυπνη πολιτική μετανάστευσης

12:16 “Το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου θα γίνει πράξη, αλλά..”

“Πρέπει και η Κύπρος να αποδείξει ότι πραγματικά το θέλει”, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας σαφές ότι το “μπαλάκι” βρίσκεται στα χέρια της Λευκωσίας. Εχουμε όμως κι άλλα έργα, όπως η διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το έργο της Κύπρου έχει κυρίως οικονομικό όφελος για την Κύπρο – λιγότερο για την Ελλάδα Κατά συνέπεια θα προχωρήσουμε με βάση τον προγραμματισμό που έχουμε στα επόμενα στάδια, εφόσον και η Κύπρος εγκρίνει τη σκοπιμότητα και την υλοποίηση του έργου, που υποστηρίζει και η ΕΕ.

12:12 Καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο

Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις, δεν το κρύβω. Σας θυμίζω ότι και το ’23 φάνταζε δύσκολο αλλά έγινε Αυτή τη στιγμή δεν είναι οι εκλογές στο μυαλό μου και πιστεύω σε ένα σχέδιο που θα εφαρμοστεί ως το 2027. Κατά συνέπεια το ερώτημα θα απαντηθεί από τον ελληνικό λαό και αυτός θα κάνει την επιλογή αν επιθυμεί μία μονοκομματική κυβέρνηση ή μία κυβέρνηση συνεργασίας.

12:08

Θέλουμε τα νέα παιδιά να μπαίνουν νωρίς στην εργασία και θα έχουν μεγάλο όφελος αν κάνουν αυτή την επιλογή. Ξέρουμε ότι έχουμε συσσωρευμένη ακρίβεια και η απάντησή μας είναι ο κατώτατος μισθός αλλά και η φορολόγηση Το όφελος για τα νέα παιδιά και για τους συνταξιούχους μας μέσω της φορολογικής ελάφρυνσης είναι η πρώτη απάντηση, αλλά η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται εκεί. Υπάρχουν τα ενοίκια, τα καύσιμα, το κόστος ενέργειας, αλλά εκείνο που κάνουμε – επιμένω – είναι να δίνουμε περισσότερο εισόδημα στους πολίτες.

12:04 Για εμάς όλα ξεκινάνε από το δημοσιονομικό πλεόνασμα

Το ποσό είναι 1,6 δις και αυτό δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης. Επιλέξαμε μισθωτούς, συνταξιούχους και νέους εργαζόμενους γιατί μία φιλελεύθερη πολιτική είναι να μειώνουμε τη φορολογική επιβάρυνση. Ο 13ος μισθός θα ήταν 2,3 δις ευρώ και η αντιπολίτευση θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί θέλει να πάει εκεί το πλεόνασμα.