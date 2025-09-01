Δύο εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου επαναλαμβάνουν μέσα σε 24 ώρες το ίδιο «μήνυμα SOS» απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση: Το 1/4 της τιμής βασικών ειδών καθημερινής ανάγκης πηγαίνει στον «φόρο ακρίβειας», αλλιώς και ΦΠΑ, ροκανίζοντας όχι μόνο το εισόδημα του μέσου Ελληνα, αλλά πλέον και την κατανάλωση. Δηλαδή την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης στην οικονομία.

Τα λένε με το όνομά τους: Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και στέλεχος της ΝΔ Βασίλης Κορκίδης και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γιώργος Καββαθάς, που ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ούτε επαγγελματίες συνδικαλιστές – ούτε ακραίες φωνές της αντιπολίτευσης.

Εκπροσωπούν τον εμπορικό κόσμο εδώ και πολλά χρόνια με σοβαρότητα και μετράνε τα λόγια τους.

Η κυβέρνηση απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες το παράδειγμα της Ισπανίας, ισχυριζόμενη ότι δεν αποδίδει καρπούς στην κατεύθυνση της μείωσης των τιμών, όμως δεν παρουσιάζει καμία πειστική εναλλακτική. Υποστηρίζει ότι, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, ίσως υπάρξουν επιχειρήσεις που θα αυξήσουν τις τιμές για να μετατρέψουν αυτή τη μείωση σε ευκαιρία κερδοσκοπίας

Υπάρχει αντίλογος: Στην Ισπανία όταν μειώθηκε ο ΦΠΑ ενεργοποιήθηκαν άμεσα σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί, βγήκαν στην αγορά και απέτρεψαν την αισχροκέρδεια. Στην Ελλάδα γιατί όχι;

Σε αυτό το σημείο δεν δίνει καμία συγκεκριμένη απάντηση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εδώ και μήνες. Κάπου εδώ, όμως, το επιχείρημα ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» εξαντλείται.

Στο μεταξύ, «γαλάζιοι» βουλευτές πιάνονται κάθε μέρα αδιάβαστοι σε τηλεοπτικά πάνελ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης το πρωί της Πέμπτης (28/8) απάντησε χαμηλόφωνα στον Πέτρο Παππά του ΠΑΣΟΚ, ότι «μα είναι στο 6%, πόσο να τον χαμηλώσουμε;»

Mόνο που ο ΦΠΑ δεν είναι στο 6% για τα τρόφιμα. Είναι στο 13%. Και αν δεν αρέσει στην κυβέρνηση ή στον πρωθυπουργό η ιδέα να τον μειώσουν για να περιοριστεί η ακρίβεια, που μηδενίζει μισθούς και συντάξεις, τότε πρέπει να μας πούνε κάτι άλλο εξίσου πειστικό. Η ερώτηση θα υποβληθεί σίγουρα στην συνέντευξη Τύπου που θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Και αν δεν είναι η πρώτη, θα είναι δεύτερη ή τρίτη…

ΑΑΔΕ: Στο 13% ο ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης

Συγκεκριμένα ισχύουν οι ακόλουθοι συντελεστές:

α) Ο κανονικός συντελεστής ο οποίος ορίζεται σε 24% επί της φορολογητέας αξίας (ισχύει από 1/6/2016).

β) Ο μειωμένος συντελεστής που είναι 13% επί της φορολογητέας αξίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως ψωμί, γάλα, κρέας, ψάρια, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά, άλευρα, δημητριακά, λαχανικά, καφές, τσάι, αλάτι, ξύδι, διάφορα παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα, ζώντα ζώα, είδη για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αγροτικά εφόδια, παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, πάνες για βρέφη, κράνη δικυκλιστών κ.λπ.,

υπηρεσίες όπως διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων, ασθενών κ.λπ., την εκμετάλλευση εστιατορίων, καφενείων, ζαχαροπλαστείων και συναφών επιχειρήσεων κ.λπ..

γ) Ο υπερμειωμένος συντελεστής που ορίζεται σε 6% επί της φορολογητέας αξίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο κ.λπ.

Κορκίδης: «Δεν θα χαθεί στη διαδρομή μία μείωση του ΦΠΑ»

“Αν θέλουν πραγματικά να ακούσουμε γενναία γενναίες εξαγγελίες, εγώ δεν θα φοβόμουν να μειώσω ή να κατατάξω κάποια βασικά προϊόντα σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Και αυτό το οποίο λέγεται ότι δεν θα περάσει στον τελικό καταναλωτή, δεν μπορώ να το αποδεχτώ με όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα τα οποία υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και βεβαίως αντίστοιχα η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ας πούμε μια μετάταξη από το 24 στο 13% δεν μπορεί να χαθεί στη διαδρομή και δεν θα χαθεί στη διαδρομή. Αυτό ακριβώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ακρίβειας”, διαμηνύει στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου ο Βασίλης Κορκίδης εκπροσωπώντας τον εμπορικό κόσμο του Πειραιά.

Καββαθάς: «Μαζέψτε τον ΦΠΑ – Να επιστρέψει ο χαμηλός συντελεστής και στα σερβιριζόμενα αγαθά»

«Η εμμονή να φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες όχι για τα καθαρά τους έσοδα αλλά τεκμαρτά, είναι η πλέον εχθρική ενέργεια σε βάρος της επιχειρηματικότητας. Ο τεκμαρτός προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος όπως και το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Αντίστοιχα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές αν δεν είναι εφικτή η κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Επίσης απαιτείται μια μεγάλη παρέμβαση συγκράτησης και μείωσης των ενοικίων για επαγγελματική χρήση, ο εξορθολογισμός του ΦΠΑ με μείωση των υψηλών συντελεστών και ειδικά στην εστίαση η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή και στα σερβιριζόμενα αγαθά», δηλώνει στη Δημοκρατική της Ρόδου ο Γιώργος Καββαθάς της ΠΟΕΣΕ.

