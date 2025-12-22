Σειρά από παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου πραγματοποίησαν τη Δευτέρα τουρκικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων δύο οπλισμένα F-16– υποδεικνύοντας μια ενδεχόμενη τάση αύξησης εντάσεων από την Άγκυρα, αν ληφθεί υπόψιν και η πρόσφατη εικονική αερομαχία την Παρασκευή μετά από χρόνια.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στα συμβάντα ενεπλάκησαν ένα ζεύγος F-16, τα οποία ήταν οπλισμένα, και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72: Αναλυτικότερα, σημειώθηκαν 3 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας (2 από Α/Φ F-16 και 1 από το ATR-72) και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου (1 από Α/Φ F-16 και 6 από το ATR-72), στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.