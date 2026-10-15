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Σύμφωνα με τον κ.

Φλωρίδη, έκθεση ειδικού ανθρωπολόγου πιστοποιεί ότι τα οστά που παρουσιάστηκαν ανήκουν σε ζώα και όχι σε θύματα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης ως απάτη, επικαλούμενος και σχετικές αναρτήσεις συγγενών των θυμάτων.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας υποστήριξε ότι το φωτογραφικό υλικό προήλθε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Τεμπών.

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«Κόκκινη κάρτα» έβγαλε ο Γιώργος Φλωρίδης στον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε πως τα οστά στις φωτογραφίες – οι οποίες όπως ισχυρίστηκε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απεικόνιζαν οστά θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών – ανήκουν σε ζώα, επικαλούμενος έκθεση ειδικού ανθρωπολόγου αλλά και δημόσιες αναρτήσεις συγγενών θυμάτων.

«Είδα την ανάρτηση που έκανε δημόσια πριν λίγο ένας συγγενής θυμάτων μετά την τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου και γράφει ότι είναι οστά ζώων και όχι ανθρώπων. Ζήτησα να πληροφορηθώ πράγματι αν υπήρξε αυτή η εξέλιξη τότε και πώς είναι αυτά εκεί. Αυτά τα οστά που είναι σε κάποιες κούτες και είναι εκτός δικογραφίας με βάση μελέτη που έγινε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, από ανθρωπολόγο πιστοποιήθηκαν ότι ανήκουν σε ζώα για αυτό δεν είναι στην δικογραφία» είπε, χαρακτηριστικά, ο Γιώργος Φλωρίδης.

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Ο υπουργός Δικαιοσύνης, παράλληλα, εξήγησε πως ζήτησε να πληροφορηθεί αν πράγματι υπάρχουν κούτες εκτός δικογραφίας με φωτογραφίες οστών θυμάτων, αναφέροντας πως ενημερώθηκε πριν από λίγο ότι υπάρχει συγκεκριμένη έκθεση ειδικού ανθρωπολόγου η οποία πιστοποιεί πως αυτά είναι οστά μικρών ζώων.

Ο Γιώργος Φλωρίδης έβαλε στο στόχαστρο του τον Κυριάκο Βελόπουλο μιλώντας για «απάτη» που «ξεπερνά κάθε όριο», τονίζοντας με αιχμηρό τρόπο πως «αρχηγός κόμματος έφερε εδώ φωτογραφίες, που δεν τόλμησε μάλιστα να τις καταθέσει στα πρακτικά και τις άφησε εδώ στα έδρανα. Τελικά όλα αυτά είναι οστά ζώων. Δεν ξέρω ποια λέξη θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για αυτή την συμπεριφορά».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας υποστήριξε, απαντώντας στον υπουργό Δικαιοσύνης, πως το επίμαχο φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος δόθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου Τεμπών Παύλο Ασλανίδη.

«Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για εσάς» ανταπάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, τονίζοντας πως «υπήρξε πριν λίγο και δεύτερη δημοσίευση από συγγενή που λέει πως πριν από δυο χρόνια έκθεση ανθρωπολόγου προσδιόριζε αυτά τα οστά ως οστά από σκύλο και μικρή αγελάδα. Από το 2024 είναι σε γνώση όλων που έχουν σχέση με την υπόθεση αυτή ότι υπάρχει έκθεση ανθρωπολόγου και έμεινε εκτός δικογραφίας. Να σταματήσετε όλη αυτή την απάτη, δεν σας ωφελεί».