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Ο Γιώργος Φλωρίδης κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για διασπορά θεωριών συνωμοσίας και εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου με στόχο τον πολιτικό εντυπωσιασμό.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απέρριψε τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης, υπογραμμίζοντας ότι οι επιστημονικές πραγματογνωμοσύνες έχουν καταρρίψει τους ισχυρισμούς για ύπαρξη ξυλολίου ή εξαφανισμένων επιβατών.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τον πολιτικό απατεώνα και εμμένοντας στις καταγγελίες του για τη διαχείριση των ευρημάτων από τις αρχές.

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Πρωταγωνιστές μιας άγριας αντιπαράθεσης, με καταγγελίες και κατηγορίες επί προσωπικού να εκτοξεύονται εντός της Ολομέλειας, υπήρξαν ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η επιλογή του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, κατά την παρέμβαση του από το βήμα της Βουλής, να προχωρήσει προς τα υπουργικά έδρανα και να παραδώσει στον υπουργό Δικαιοσύνης φωτογραφίες που απεικονίζουν – σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο – ανθρώπινα οστά θυμάτων από την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη πυροδότησε την σκληρή σύγκρουση μεταξύ τους. Ο Γιώργος Φλωρίδης, παίρνοντας τον λόγο αμέσως μετά, έβαλε στο στόχαστρο του με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον Κυριάκο Βελόπουλο κατηγορώντας τον για «εξευτελισμό» και «άθλιο θέαμα».

«Μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα, αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκαν κόκαλα»

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Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος διέκοψε την ομιλία του για να δώσει στον Γιώργο Φλωρίδη το φωτογραφικό υλικό. «Σήμερα σας έχω μια ακόμη αποκάλυψη. Αυτές είναι οι φωτογραφίες 200 οστών που βρέθηκαν, δίπλα στο γραφείο Μπακαϊμη, σε κάτι κούτες. Δείτε τα κόκαλα των ανθρώπων που βρέθηκαν στο Κουλούρι και το Παντρεμένο» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφήνοντας τις φωτογραφίες στα υπουργικά έδρανα μπροστά στον υπουργό Δικαιοσύνης.

Όταν ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης τον κάλεσε να καταθέσει το φωτογραφικό υλικό στα πρακτικά ο Κυριάκος Βελόπουλος επέμεινε λέγοντας: «Όχι, πάρτε τα εσείς. Όχι, γιατί μου έλεγε ότι είμαι για τα μπάζα, αλλά μέσα στα μπάζα βρέθηκαν κόκαλα. Βρέθηκε χέρι που κρατάει κινητό καμμένο. Είναι 200 φωτογραφίες. Ο Μπακαϊμης τα έχει βάλει σε ένα κιβώτιο, δεν είναι μέσα στη δικογραφία».

«Με αυτή την απάτη βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους»

Ο Γιώργος Φλωρίδης, παίρνοντας τον λόγο, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κυριάκο Βελόπουλο καθώς τον κατηγόρησε για επαναφορά στις θεωρίες συνωμοσίας, των οποίων, όπως είπε, υπήρξε από την πρώτη στιγμή, ο κύριος εμπνευστής. «Κατέρρευσε με πάταγο η συνωμοσία την οποία στήσατε αρκετοί από εδώ μέσα. Δεν υπήρξαν ποτέ τα 3 χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν ποτέ οι 53 χαμένοι επιβάτες. Οι πραγματογνωμοσύνες έδειξαν ότι δεν υπήρξε ποτέ κανένα ξυλόλιο» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Μάλιστα μίλησε για παρέμβαση ξένης χώρας μέσα από 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς λέγοντας πως «τώρα που χτυπήθηκαν αυτά τα κέντρα, παραδόξως σταμάτησε η στήριξη ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη», «φωτογραφίζοντας» τη Ρωσία.

«Με αυτή την απάτη βγήκαν εκατομμύρια άνθρωποι στους δρόμους, πιστεύοντας ότι είχε γίνει κάτι που η κυβέρνηση συγκαλύπτει. Είναι ψέμα, απάτη από την αρχή έως το τέλος», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος φώναζε «θα έπρεπε να ντρέπεστε» από τα έδρανα της Ελληνικής Λύσης.

«Φέρατε κάποιες φωτογραφίες από το γραφείο ανακριτή, άρα είναι στοιχείο της ανακρίσεως. Σε τι παρεμποδίστηκε η δίκη; Τα πήρατε από τον ανακριτή και λέτε ότι κάτι περίεργο γίνεται εκεί; Πόσον εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε ακόμα για να σταματήσετε αυτή τη γελοιότητα η οποία συνετρίβη από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού;» τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης. Συνεχίζοντας την επίθεση προς τον Κυριάκο Βελόπουλο τον ρώτησε με ένταση «ποιος ο λόγος να τα επαναφερετε αυτά; Γιατί δεν πηγαίνετε στο δικαστήριο και φέρνετε αυτή την άθλια εικόνα στη Βουλή; Γιατί το κάνετε αυτό;» και έκλεισε την απάντηση του προ ςτον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης λέγοντας πως «επιλέγετε αυτό το άθλιο θέαμα, παίζοντας με το συναίσθημα των ανθρώπων, όπως παίξατε τόσα χρόνια, τους βγάλατε στο δρόμο, τώρα όμως ξέρουν σε ποια απάτη και πλεκτάνη είχαν πέσει».

«Δεν θα σας επιτρέψω να κάνετε ξανά μπάζωμα και ξεμπάζωμα»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανταπαντώντας στον υπουργό Δικαιοσύνης «επέστρεψε» τα πυρά, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Φλωρίδη ως «κοινό πολιτικό απατεώνα», ενώ τον κατηγόρησε και πως έμπλεξε στην υπόθεση χωρίς λόγο τη Ρωσία. «Δεν θα σας επιτρέψω να κάνετε ξανά μπάζωμα και ξεμπάζωμα. Γι’αυτό δεν δικάζεται ο Τριαντόπουλος; Ούτε μια ματιά δεν ρίξατε στις φωτογραφίες. Αυτό δείχνει ενοχή. Είναι έξω από τη δικογραφία οι φωτογραφίες» κατέληξε σε υψηλούς τόνους ο Κυριάκος Βελόπουλος.