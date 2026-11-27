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Στον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη αναμένεται να προσέλθει σήμερα ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος κλήθηκε να απολογηθεί για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης των Τεμπών.

Ο πρώην υπουργός πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία για την προετοιμασία της απολογίας του, αφού προηγουμένως λάβει γνώση της δικογραφίας.

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Από το περιβάλλον του πρώην υπουργού επισημαίνεται ότι η κλήση του από τον ανακριτή εντάσσεται στην προβλεπόμενη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου καθώς ο κ Καραμανλής έχει δηλώσει και από το βήμα της Βουλής, ότι προσβλέπει στην κρίση της Δικαιοσύνης, την οποία σέβεται και εμπιστεύεται απόλυτα. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, θα θέσει υπόψη των δικαστικών αρχών όλα τα πραγματικά στοιχεία που, κατά τον ίδιο, αποδεικνύουν την αθωότητά του.