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Τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία τα πραγματικά όρια έκτισης ποινης στα ισόβια αυξάνονται από τα 25 στα 30 έτη κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Πέμπτης.

«Αυξάνεται από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα (30) έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης καταδικασθέντος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης» σημειώνεται στην τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ της Παρασκευής από την Ολομέλεια της Βουλής.

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Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του περασμένου Μαΐου – και στην σκιά των έντονων αντιδράσεων που είχε προκαλέσει η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου – ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στη HuffPost και τον Τέρενς Κουίκ, επιβεβαίωσε ότι η συζήτηση για τη θεσμοθέτηση της επέκτασης του ορίου στα 30 χρόνια βρίσκεται στο τραπέζι.