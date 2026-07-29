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Ο δικαστής έκρινε ότι ο δράστης ενήργησε με προσχεδιασμένο τρόπο, επιδιώκοντας τη φήμη και την αναγνώριση μέσω της διάπραξης του εγκλήματος.

Παρά τις αναφορές για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του εφήβου, το δικαστήριο απέκλεισε το ενδεχόμενο μελλοντικής κοινωνικής επανένταξής του.

Ο πατέρας του δράστη έχει επίσης καταδικαστεί ποινικά, καθώς προσέφερε το όπλο της επίθεσης στον γιο του παρά τις προηγούμενες ανησυχητικές ενδείξεις.

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Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς το δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους καταδικάστηκε ο Κολτ Γκρέι που σκότωσε δύο μαθητές και δύο καθηγητές σε ένοπλη επίθεση στη Τζόρτζια.

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Ο δικαστής έκρινε ότι και οι δυο γονείς είχαν «παρατήσει» τον έφηβο, αλλά τόνισε πως «δεν υπήρξατε θύμα παρενόχλησης» στο λύκειο, ότι στην πραγματικότητα το «κίνητρο» της επίθεσης «δεν ήταν το μίσος», καθώς «δεν γνωρίζατε κανέναν σε αυτό το σχολείο», αλλά η επιθυμία του νεαρού να γίνει διάσημος και να αντλήσει «ικανοποίηση» διαπράττοντας το έγκλημα.

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Μάλιστα χαρακτήρισε τις πράξεις του «εσκεμμένο και προσχεδιασμένο κακό», επισημαίνοντας ότι θαύμαζε άλλους δράστες μαζικών πυροβολισμών και επιζητούσε μία τέτοια φήμη.

NEW: School shooter laughs in court as one of his victims, whom he shot in the wrist and arm, quickly gave her impact statement.



Colt Gray, now 16, shot and killed four people at Apalachee High School in 2024.



Survivor Natalie Griffith was quickly reading her impact statement… pic.twitter.com/IIUNJexK0L July 24, 2026

«Δεν φαίνεται να βασανίζεσαι από αυτό που έκανες. Φαίνεται να απολαμβάνεις το γεγονός ότι ακολουθείς τα βήματα των δολοφόνων που λατρεύεις· δεν σε διακατέχουν τύψεις. Είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου», είπε ο δικαστής στον έφηβο που ήταν 14 ετών όταν διέπραξε το μακελειό.

Το χρονικό

Ο Γκρέι ήταν 14 ετών τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν άνοιξε πυρ στο λύκειο, σκοτώνοντας δύο μαθητές, δύο εκπαιδευτικούς και τραυματίζοντας τρεις. Δήλωσε αμέσως ένοχος.

«Κατέστη απόλυτα σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ότι ο τελικός στόχος των πράξεών του και το βαθύτερο κίνητρό του ήταν να γίνει διάσημος. Διάσημος όχι με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ενήλικες, αλλά ειδικά μέσα σε αυτή την υποκουλτούρα που είναι γνωστή ως TCC», δήλωσε κατά την αγόρευσή του ο εισαγγελέας.

Αν και αναγνώρισε ότιείχε «δύσκολα παιδικά χρόνια», υποστήριξε όμως ότι αυτό δεν δικαιολογεί τις πράξεις του και «δεν μπορεί να επανενταχθεί στην κοινωνία».

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Από την πλευρά της, ο δικηγόρος του θύτη επέρριψε ευθύνες στους γονείς που άφησαν τον γιο τους χωρίς ηθικές αξίες.

«Το σημαντικότερο είναι ότι δεν του παρείχαν την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη όταν είδαν την κατάστασή του να επιδεινώνεται, όταν τον είδαν να κλείνεται στον εαυτό του και να απομονώνεται στο δωμάτιό του. Τι έκαναν;».

Να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο, ο πατέρας του Κολτ Γκρέι καταδικάστηκε για φόνους χωρίς προμελέτη και ανθρωποκτονίες από αμέλεια. Πρόκειται για μια από τις πρώτες υποθέσεις στις οποίες γονιός αντιμετώπισε ποινική δίωξη εξαιτίας επίθεσης με πυροβόλο όπλο διαπραχθείσα από παιδί του.

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Το 2023, ο Κόλιν Γκρέι είχε κάνει δώρο στον γιο του τουφέκι εφόδου τύπου AR-15 για τα Χριστούγεννα – κι αυτό παρότι ο Κολτ Γκρέι είχε ήδη απειλήσει να ανοίξει πυρ μέσα σε σχολείο. Αυτό ακριβώς το τουφέκι χρησιμοποίησε, προτού κλείσει χρόνος, για να διαπράξει τη σφαγή στη Γουάιντερ.

Μερικούς μήνες νωρίτερα, τον Μάιο, δυο αστυνομικοί, που ειδοποιήθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) για την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων περί διάπραξης σκοτωμών σε σχολείο από διαδικτυακή διεύθυνση (IP) στο σπίτι του, είχαν επισκεφθεί την οικογενειακή κατοικία.

Η ευθύνη των γονιών σε αυτού του τύπου τις υποθέσεις μπαίνει ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

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Οι γονείς εφήβου ο οποίος είχε σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους σε λύκειο στο Μίσιγκαν το 2021 καταδικάστηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή το 2024 και τους επιβλήθηκαν ποινές 10 ως 15 ετών κάθειρξης.