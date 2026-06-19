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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο βασικός κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό του 11χρονου Μάριου Σουλούκου στο Μενίδι, κατά τη διάρκεια περιστατικού με άσκοπους πυροβολισμούς το 2017.

Η πρόεδρος της έδρας χαρακτήρισε την απόφαση «πολύ δύσκολη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το δικαστήριο κατέληξε σε αυτήν ομόφωνα.

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Οι δηλώσεις του πατέρα του Μάριου

Ο πατέρας του Μάριου, που αισθάνεται δικαιωμένος, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ανέφερε: «Με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του παιδιού μας και έχοντας χρέος απέναντι σε όλα τα παιδιά της πόλης μας, ξεκινήσαμε μια δικαστική διαδικασία πριν εννέα χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρός θα διαρκέσει».

«Η ελληνική Δικαιοσύνη έλαμψε, έχοντας στα χέρια της τα στοιχεία, πήρε μια σωστή απόφαση βάσει των νόμων και αυτή, αυτός ο άνθρωπος πήρε αυτό που του άξιζε» πρόσθεσε.

Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου είπε: «Σίγουρα αισθάνθηκα μια ηθική ικανοποίηση γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι κάτι που θα είναι για όλη την πόλη μας ένα κάτι καλό.

Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε και εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους και όχι με το άγχος μην μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά».

«Τα παιδιά και συγκεκριμένα οι φίλοι του Μάριου πέρασαν όλο αυτόν τον καιρό πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Τα παιδιά έχασαν τον φίλο τους. Δεν υπήρχε καμία παρηγοριά γι αυτούς» κατέληξε ο πατέρας του Μάριου.