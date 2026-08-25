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Αλλαγή καταγράφεται στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς ο Σωτήρης Σέρμπος αποχωρεί από τη θέση του μετακλητού συμβούλου του πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή, ενώ η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημοποιώντας την αποχώρησή του από το πρωθυπουργικό επιτελείο.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτησή τoυ κ. Σέρμπου ενώ σύμφωνα με πηγές του Μαξίμου η συνεργασία έχει σταματήσει εδώ και καιρό.

Ο Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, είχε βρεθεί και στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του Ιουνίου του 2024, όταν ήταν για πρώτη φορά υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και στρατηγικού σχεδιασμού. Στο παρελθόν είχε διατελέσει Επιστημονικός Διευθυντής Σχεδιασμού Πολιτικής στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ είχε υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Μακεδονίας-Θράκης.