Η διαχρονική εμπειρία διδάσκει ότι στην διεθνή πολιτική και καθώς οι διακρατικές σχέσεις εξελίσσονται τα νομικά, θεσμικά, πολιτικά και στρατηγικά ζητήματα συμπλέκονται. Μείζον ζήτημα είναι κατά πόσο ένα κράτος σταθμίζει και εκτιμά ορθά τον τρόπο που επηρεάζονται τα συμφέροντά του και οι αποφάσεις του. Αυτό απαιτεί αξιόπιστη εθνική στρατηγική, κρατικά επιτελεία στάθμισης και εκτίμησης των στρατηγικών εξελίξεων, προσδιορισμός των ιεραρχημένων εθνικών συμφερόντων και κοινωνικοπολιτική συναίνεση ως προς τα κύρια και σημαντικά. Καθώς κινούμαστε βαθύτερα στον 21ο αιώνα η όξυνση των ηγεμονικών ανταγωνισμών προκαλεί ανακατατάξεις κάθε είδους που επηρεάζουν όλα τα κράτη. Όπως εύστοχα επισήμανε ο Καναδός Πρωθυπουργός στην πρόσφατη εμβληματική ομιλία του στο Νταβός αυξάνεται η σημασία της κυριαρχίας κάθε κράτους και απαιτείται επαναπροσδιορισμός των ιεραρχήσεων και προτεραιοτήτων:

Ελλάδα και Κύπρος

Όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, λόγω όξυνσης και επιτάχυνσης των ανταγωνισμών μεταξύ των ηγεμονικών δυνάμεων καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερες προκλήσεις. Προκλήσεις οι οποίες εξ αντικειμένου απαιτούν επαναπροσδιορισμό των διπλωματικών και στρατηγικών προσεγγίσεων τόσο σε αναφορά με τον Τουρκικό αναθεωρητισμό όσο και για τις σχέσεις τους με τις μεγάλες δυνάμεις και τα κράτη της περιφέρειάς μας. Όπως ισχύει για κάθε άλλο κράτος, αυτό είναι μια πρόκληση που απαιτεί επαναπροσδιορισμό σκοπών, μέσων και στρατηγικών προσεγγίσεων.

Όπως ισχύει για κάθε κράτος, για την Ελλάδα στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκεται η εθνική ασφάλεια και η ακεραιότητα της Επικράτειας που προβλέπουν οι πρόνοιες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των προνοιών των Συνθηκών για τις θαλάσσιες ζώνες το οποίο όσον αφορά το Αιγαίο επί δεκαετίες παραμένει ανεκπλήρωτο.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία και επειδή η Τουρκία επανειλημμένα δηλώνεται ότι σκοπός είναι ο έλεγχός της ή και η πλήρης κατάληψή της τίθεται άμεσο ζήτημα κρατικής επιβίωσης. Εδώ θα σταθούμε περισσότερο στο λεγόμενο «κυπριακό ζήτημα», το οποίο, σε κάθε περίπτωση αναπόδραστα είναι μείζονος σημασίας ζήτημα για την εθνική στρατηγική του Ελληνικού κράτους.

Εθνική στρατηγική και Ενιαίος Αμυντικός Χώρος

Πιο συγκεκριμένα, μετά από μισό αιώνα αδιέξοδων κατευναστικών προσεγγίσεων, αδιέξοδων διαπραγματεύσεων, διαρκούς όξυνσης του Τουρκικού αναθεωρητισμού και εν μέσω ραγδαίων διεθνών εξελίξεων, λογικά είναι σε όλους αντιληπτό και κατανοητό ότι η επιβίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ενός δέκατου του Ελληνισμού στην Μεγαλόνησο, εξαρτάται από την ριζική επανατοποθέτηση και από την υιοθέτηση αυτονόητων θέσεων, αποφάσεων και στάσεων που κάτι τέτοιο προϋποθέτει.

Μεταξύ άλλων:

1) Άρνηση αποδοχής των παράνομων τετελεσμένων, άρνηση διαπραγματεύσεων για νομική επικύρωση των παράνομων τετελεσμένων και κατ’ επέκταση άρνηση αποδοχής εφαρμογής δήθεν λύσεων που θα καταργήσουν το μόνο αναγνωρισμένο κράτος δημιουργώντας έτσι νομικές και πολιτικές προϋποθέσεις Τουρκικής επικυριαρχίας επί όλης της Επικράτειάς της σημερινής Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε νοήμων αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα εάν αντί να τερματιστεί η παράνομη Τουρκική παρουσία και εάν η διεθνής και ευρωπαϊκή νομιμότητα δεν αποτελέσουν το πλαίσιο λύσης.

2) Απόρριψη θέσεων που επικυρώνουν την Τουρκική επικυριαρχία και αδιαπραγμάτευτη αξίωση εφαρμογής των προνοιών του διεθνούς δικαίου που αφορούν την παραβίαση της διεθνούς τάξης στην Κύπρο.

3) Αδιαπραγμάτευτη αξίωση εφαρμογής της διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομιμότητας σε όλη την Επικράτεια της Κύπρου όπως ρητά ορίζεται ότι ισχύει στην Πράξη Προσχώρησης της Κύπρου στην ΕΕ

4) Επειδή δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι η Τουρκία θα αποδεχθεί τα πιο πάνω τερματίζοντας έτσι την παράνομη παρουσία της στην Κύπρο, απαιτείται η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσουν άμεσα στην ολοκλήρωση του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΕΑΧ), στρατηγική προσέγγιση η οποία, ενώ είχε αποφασιστεί και σχεδιαστεί στην συνέχεια εγκαταλείφθηκε.

Νομικά, πολιτικά και στρατηγικά ζητήματα

Ακολουθούν συνοπτικές επισημάνσεις για το πως συμπλέκονται τα νομικά, πολιτικά και στρατηγικά ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό ζήτημα, ιδιαίτερα στην μεταβατική ιστορική φάση στην οποία βρισκόμαστε εν μέσω πολέμων, ηγεμονικών ανταγωνισμών, παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου ή ερμηνείας των προνοιών κατά το δοκούν, υποβάθμισης των διεθνών θεσμών και ρευστών ανακατατάξεων κάθε είδους πλανητικά και στις περιφέρειες.

Πρώτον, σε πολύ μεγάλο βαθμό και ιδιαίτερα όταν το ΣΑ δεν μεριμνά να τηρηθούν οι πρόνοιες της ισχύουσας διεθνούς τάξης που παραβιάστηκαν (όπως το ίδιο αποφάσισε όσον αφορά την ΚΔ με ψηφίσματά του το 1974,1975,1983), η εξισορρόπηση της Τουρκίας στην Κύπρο με την πλήρη υλοποίηση το Ενιαίου Αμυντικού Χώρου είναι προϋπόθεση αποτροπής επέκτασης των παράνομων τετελεσμένων. Είναι επίσης προϋπόθεση για να μπορεί να υπάρξει διπλωματική επανατοποθέτηση που θα απορρίπτει την ΔΔΟ και την αξίωση εκπλήρωσης των προνοιών του διεθνούς δικαίου που αφορούν την διεθνή τάξη.

Δεύτερον, το Ελλαδικό κράτος είναι απόλυτα νομιμοποιημένο να εξισορροπήσει την παράνομη τουρκική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία:

α) Επειδή είναι εγγυήτρια δύναμη,

β) Επειδή στην Κύπρο βρίσκεται το ένα δέκατο του Ελληνισμού,

γ) Επειδή η Κύπρος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεωπολιτικά πεδία του πλανήτη και τυχόν Τουρκική επικυριαρχία θα εκτινάξει την γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας αλλάζοντας τους στρατηγικούς συσχετισμούς Ελλάδας-Τουρκίας.

Αυτή η πτυχή είναι ακόμη πιο σημαντική επειδή σε μια ιστορική φάση καταμαρτυρούμενων ραγδαίων στρατηγικών ανακατατάξεων στον πλανήτη και στην περιφέρειά μας, εάν η Ελλάδα και η Κύπρος δημιουργούν παραστάσεις ότι η Επικράτειά τους είναι αναλώσιμη αναπόδραστα τοποθετούνται πάνω στην Κλίνη του Προκρούστη των ηγεμονικών συναλλαγών.

Παρενθετικά αναφέρεται ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει όσον αφορά την εκπλήρωση των προνοιών του διεθνούς δικαίου για την Αιγιαλίτιδα ζώνη στο Αιγαίο. Επίσης, οι κατά τα άλλα σημαντικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών για στρατηγική σύγκλιση της Ελλάδας και της Κύπρου με κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για δημιουργία υποδομών που αφορούν τους ενεργειακούς διαδρόμους, δεν θα επιτύχουν εάν η Ελληνική πλευρά κατευνάζει τις παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας σε όλα τα πεδία από την Κύπρο μέχρι την Θράκη δημιουργώντας έτσι παραστάσεις μη αποτελεσματικής αναχαίτισης του Τουρκικού αναθεωρητισμού.

δ) Εάν δεν υπάρξει βιώσιμη λύση με εφαρμογή της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμότητας, η άμεση εξισορρόπηση της Τουρκίας στην Κύπρο, όπως ήδη υπαινιχθήκαμε και υπογραμμίζεται, θα αποτρέψει το ενδεχόμενο η Άγκυρα να μεθοδεύσει την στρατιωτική κατάληψη όλης της Μεγαλονήσου. Ο σκοπός κατάληψης της Κύπρου από την Τουρκία, σημειώνεται, δηλώθηκε επανειλημμένα και επί μακρόν (Ερίμ, Νταβούτογλου, κ.α. με τελευταία περίπτωση πρόσφατη δήλωση του Ερντογάν που κατηγόρησε τον Ετσεβίτ ότι το 1974 παράλειψε να καταλάβει όλη την Κύπρο). Εάν η Κύπρος μείνει ανοχύρωτη και εάν επιχειρήσει κατάληψή της η Ελλάδα δεν έχει επιλογή και αναπόδραστα θα εμπλακεί σε πολεμική σύρραξη.

Τουτέστιν, η εξισορρόπηση με εφαρμογή του ΕΑΧ 1) δημιουργεί προϋποθέσεις παραγωγικών διαπραγματεύσεων, 2) μειώνει τις δυνατότητες κατάληψης όλης της Μεγαλονήσου από την Τουρκία και 3) αποτρέπει το ενδεχόμενο εμπλοκής σε πόλεμο ο οποίος εάν λάβει χώρα δεν θα περιοριστεί μόνο στην Κύπρο.

Τρίτον, επειδή σκοπός του παρόντος δεν είναι να γίνει εκτεταμένη ανάλυση επί ζητημάτων που αναλύθηκαν εκτενώς αλλού, ολοκληρώνω την παρέμβαση υπογραμμίζοντας τα εξής, κατά την εκτίμησή μου πολύ σημαντικά:

α) Εάν κανείς διαβάσει προσεκτικά τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣΑ του 1974,1975 και 1983, γίνεται πλήρως κατανοητό πως ρητά δηλώνεται ότι τα παράνομα τετελεσμένα της παράνομης Τουρκικής εισβολής δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση λύσης του Κυπριακού ζητήματος. Το ΣΑ πολύ σπάνια τόσο ρητά ζήτησε με ψηφίσματα την αποκατάσταση της διεθνούς τάξης και η Ελληνική πλευρά προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις και περιέργως αποδέχεται να συζητά για «λύσεις» που νομιμοποιούν τα παράνομα τετελεσμένα της παράνομης Τουρκικής εισβολής.

β) Η ΚΔ δύναται και είναι πλέον νομικά και πολιτικά επάναγκες να δηλώσει ότι μόνο αυτές οι αποφάσεις ισχύουν και καμιά άλλη: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Ι του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ όπου ορίζονται με ακρίβεια ο ρόλος και αρμοδιότητες του ΣΑ και των αντιπρόσωπων των Ηνωμένων Εθνών, νομικά, πολιτικά και θεσμικά η Κυπριακή πλευρά δικαιούται και είναι νομιμοποιημένη να απαιτεί να εφαρμοστούν οι αρχικές αποφάσεις του ΣΑ που αφορούν την διεθνή νομιμότητα και την συνεχιζόμενη παραβίαση της ισχύουσας διεθνούς τάξης από την Τουρκία. Οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο και ασύμβατο με τον ρόλο του ΟΗΕ, του ΣΑ και των αντιπροσώπων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Μεταγενέστερες «αποφάσεις» του ΣΑ είναι είδος «ανακοινώσεων» οι οποίες «καταγράφουν» εφήμερου χαρακτήρα υποχωρήσεις της κυπριακής πλευράς όταν με το «πιστόλι» των παράνομων Τουρκικών στρατευμάτων στον κρόταφο αποδεχόταν ως βάση συζήτησης των επόμενων συνομιλιών όλες τις προηγούμενες υποχωρήσεις της (και όπως ήδη αναφέρθηκε αυτές οι «αποφάσεις» με δική μας ανοχή που χρήζει να τερματιστεί παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ όσον αφορά τον ρόλο του ΣΑ).Πιο συγκεκριμένα, αντί νέων αποφάσεων και μέτρων για την αποκατάσταση της διεθνούς τάξης στην Κύπρο με αυτές τις «αποφάσεις/ανακοινώσεις» το ΣΑ βασικά και ουσιαστικά παραβιάζουν τον Χάρτη του ΟΗΕ επειδή αποτελούν επέμβαση στο εσωτερικό καθεστώς ενός κυρίαρχου κράτους-μέλους. Η Ελληνική πλευρά πολιτικά και νομικά είναι νομιμοποιημένη να τις παραμερίσει [άρθρο 2 παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Ι του Χάρτη].

Ένα ακόμη μείζονος σημασίας ζήτημα είναι ότι, όπως συχνά υπογράμμιζε ο αείμνηστος Πρέσβης Μιχάλης Δούντας και όπως η διεθνής πρακτική καθημερινά καταμαρτυρεί, όταν διεξάγονται πολιτικές διαπραγματεύσεις που δεν τελεσφορούν, και στην περίπτωση της Κύπρου αυτό ισχύει επί μισό αιώνα, όταν αρχίζουν νέες συνομιλίες αποσύρονται τυχόν υποχωρήσεις του παρελθόντος και οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν από μηδενική βάση, δηλαδή στην περίπτωση της Κύπρου την διεθνή τάξη για την οποίο υπάρχουν οι προαναφερθείσες αρχικές αποφάσεις του ΣΑ του 1974,1975 και 1983 που είναι συμβατές με τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Μισό αιώνα μετά

Συνοψίζοντας, Μισό αιώνα αδιεξόδων εν μέσω συνεχιζόμενης παραβίασης της διεθνούς τάξης είναι κυριολεκτικά περίεργο το γεγονός ότι η Ελληνική πλευρά δεν αποσύρει όλες τις αυτοκτονικές και αδιέξοδες υποχωρήσεις και δεν απαιτεί κάθε νέα διαπραγμάτευση να αρχίζει και να εδράζεται μόνο στις αποφάσεις του ΣΑ που αφορούν την διεθνή τάξη.

Αποδοχή των παράνομων τετελεσμένων και της Τουρκικής συγκυριαρχίας/επικυριαρχίας με ΔΔΟ αποτελεί κρατική και εθνική αυτοκτονία. Επιπλέον, δημιουργούνται προϋποθέσεις μεγάλης αστάθειας που θέτει σε κίνδυνο την διεθνή ειρήνη και την διεθνή ασφάλεια στην περιφέρειά μας.

Μισό αιώνα μετά την παράνομη εισβολή, λόγω παράλειψης εξισορροπητικών αποφάσεων για την εκπλήρωση του ΕΑΧ, λόγω αδιέξοδων διαπραγματεύσεων και εν μέσω ραγδαίων στρατηγικών ανακατατάξεων, απαιτείται νέος προσανατολισμός, λήψη αποφάσεων εξισορρόπησης της Τουρκίας και αδιαπραγμάτευτη αξίωση αποκατάστασης της διεθνούς και Ευρωπαϊκής νομιμότητας.