Τα νέα από τις Βρυξέλλες με τις οδηγίες της Κομισιόν, που δημιουργούν υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στην ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι καθόλου καλά για τους αγρότες. Όπως έγραψε κατά αποκλειστικότητα η HuffPost με ανταπόκριση του συναδέλφου Δημοσθένη Γκαβέα, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να μην δουν τα χρεωστούμενα χρήματα στην τσέπη τους, ούτε τις γιορτινές μέρες. Παρ’όλες τις εξαγγελίες ότι μέσα στο Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική αποπληρωμή. Έστω και σε ένα σημαντικό ποσοστό. Η συμμετοχή του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, προχθές Δευτέρα, στην σύνοδο των ομολόγων του στην έδρα της Ε.Ε., δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Απεναντίας, μάλιστα.

Οπότε το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί η κυβέρνηση δεν βγαίνει ευθέως, δημόσια, να εκθέσει το πρόβλημα. Και να κάνει σταράτες, ειλικρινείς ανακοινώσεις προς την πλευρά των αγροτών που δεν αντέχουν άλλο την κοροϊδία κι είναι έτοιμοι για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε.

Μίλησα με αγροτοσυνδικαλιστή από την περιοχή της Θεσσαλίας, οποίος μου είπε ότι αν θέλει η κυβέρνηση μπορεί να δώσει χρήματα από τον δικό της τον προϋπολογισμό. Από το υπερπλεόνασμα. Και προφανώς αυτό θα είναι ένα από τα αιτήματα που θα θέσουν επί τάπητος οι αγρότες, στην Παναγροτική σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή στην περιοχή της Λάρισας. «Όταν ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι θα ρίξει 2 δισεκατομμύρια για την ενίσχυση των πολιτών, ας δώσει και εκείνα που δικαιούνται να πάρουν οι αγρότες», μου τόνισε ο συνομιλητής μου.

Δεν ξέρω εάν σε αυτή την ενδεχόμενη πρόταση υπάρξει κάποια θετική αντίδραση εκ μέρους κυβέρνησης. Και αν είναι εφικτό να γίνουν αυτές οι καταβολές χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι όπως επιτάσσουν οι οδηγίες της Κομισιόν. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μπλέξει πάρα πολύ άσχημα σε αυτό τον γολγοθά, και μάλιστα με δική της υπαιτιότητα. Σαφώς και υπήρχαν αμαρτίες από το παρελθόν, που ξεκίνησαν στη δεκαετία του 80 επί ΠΑΣΟΚ. Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που είχαν γίνει δικάμπινα αγροτικά αυτοκίνητα και μπουζούκια. Δεν ξεχνάμε και το πρώτο πρόστιμο το οποίο έπεσε στην κυβέρνηση Σαμαρά με αμαρτίες των προηγούμενων ετών. Αλλά το μέγα σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θέριεψε στα πρώτα χρόνια αυτής της διακυβέρνησης. Με φραπεδιές με χασάπηδες και με Porsche. Η θεαματική επικράτηση με ποσοστά 41% της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του ‘23, δεν ήρθαν από τον ουρανό. Όταν μάλιστα ισόποσα ήταν τα γαλάζια ποσοστά στην Κρήτη, στο μέχρι τότε προπύργιο του ΠΑΣΟΚ στο νησί. Εκεί ψηλά, ανάμεσα στα σύννεφα και τα αστέρια, δεν υπάρχουν μποστάνια.

Ας αποφασίσει, επιτέλους το Μαξίμου, να πει έστω και μία φορά την αλήθεια, που θέλει να την κρύψει με τις φάμπρικες της Εξεταστικής στη Βουλή. Ας μην κρύβεται πίσω από διαρροές κυβερνητικών πηγών και ας μιλήσει επώνυμα στους αγρότες. Θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι για έναν κυβερνήτη, μία κυβέρνηση, να λέει σε ανθρώπους ότι «θα κάνετε μαύρα Χριστούγεννα εσείς και η οικογένειά σας» και μάλιστα με τους λογαριασμούς να έχουν τρέξει όλο αυτό το διάστημα και να μένουν απλήρωτοι, σε εκκρεμότητα. (Άλλη θηλιά αυτή). Όχι δεν είναι καθόλου εύκολο. Ή μάλλον είναι πολύ εύκολο, στον οποίον αναγνωρίζει τα λάθη του και θέλει να αποδείξει την οποία εντιμότητα έχει μέσα του. Και εκεί ακριβώς είναι η δυσκολία. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, να πείσεις ότι είσαι έντιμος. Οπότε ας προετοιμαστούν, δυστυχώς, οι αγρότες να περάσουν μαύρα Χριστούγεννα και οι υπόλοιποι πολίτες να βιώσουμε μία Ελλάδα κομμένη, δεν ξέρω σε πόσα σημεία. Αλλά δεν θα φταίνε οι αγρότες. Ούτε και οι κτηνοτρόφοι από κοντά. Θα φταίνε κάποιοι που είναι αμφίβολο αν μέσα στο λεξικό του Μπαμπινιώτη θελήσουν να ψάξουν να βρουν τις έννοιες των λέξεων «φιλαλήθεια» και «φιλότιμο».

ΥΓ.: Ο Αλέκος δεν αγαπούσε ιδιαίτερα τα μεγάλα λόγια και τις φιλοφρονήσεις. Μετρημένες κουβέντες, χρυσή ψυχή και καθαρά χέρια. Μπορεί να ήμασταν από διαφορετικές πολιτικές ρίζες, αλλά ο αλληλοσεβασμός και η αληθινή φιλία, που είχε ξεκινήσει από το πρώτο μας αντάμωμα στην δεκαετία του 80, κράτησε μέχρι τέλος, σε δύσκολες «συμμαχικές» πολιτικοκυβερνητικές δράσεις. Υπέροχε άνθρωπε, σε ευχαριστώ για αυτά που ζήσαμε. Καλό ταξίδι εκεί που θα είσαι και να βλέπεις από ψηλά την Αίγινα που αγκάλιαζες και το πολιτικό σου παιδί που έπρεπε να σε ακούει μέχρι το τέλος…