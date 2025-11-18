Πέθανε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών.

Είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 μέχρι το 2023. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν του ΙΑΣΩ:

«Σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας ο πρώην Υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης χωρίς σημεία ζωής. Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ασθενούς στις 14:32. Η Διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του εκλιπόντος».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε «συντετριμμένος από την απώλεια του συντρόφου, συναγωνιστή και φίλου, Αλέκου Φλαμπουράρη». Στην ανακοίνωσή τουανέφερε επίσης: «Σήμερα έφυγε ένας άνθρωπος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Ο Αλέκος ήταν η ψυχή του κόμματός μας και των γραφείων μας, σημείο αναφοράς στην κοινή μας προσπάθεια, αλλά και όλων των πρωτοβουλιών της Αριστεράς, πάντα με εποικοδομητική συμβολή και εναλλακτική πολιτική σκέψη. Έδωσε το παρών σε πολλές ιστορικές στιγμές της χώρας μας, από τη Νεολαία Λαμπράκη και τους αγώνες κατά της δικτατορίας, μέχρι τον αγώνα για τη σωτηρία της χώρας και την κυβέρνηση της Αριστεράς. Μέχρι και σήμερα ήταν ενεργός σε όλη την πολιτική λειτουργία και στην επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, πολλές φορές υπερβαίνοντας και τις φυσικές αντοχές του. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν ενεργός πολίτης, αγωνιστής της Αριστεράς, αλλά και πραγματικός σύντροφος. Στα χρόνια της κοινής μας πορείας στην κυβέρνηση, σε κάθε κρίσιμη στιγμή, ο Αλέκος ήταν εκεί, για όλους και όλες, με λύσεις ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Υπηρέτησε τον δημόσιο βίο με συνέπεια και αξιοπρέπεια, με εθελοντισμό και αλληλεγγύη, και μας αφήνει σημαντική κληρονομιά. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Αλέκο. Θα λείψεις από όλους μας. Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση για όσα προσέφερες.»

Την ανακοίνωση του θανάτου του Αλέκου Φλαμπουράρη, έκανε στην Ολομέλεια η βουλευτής, Ρένα Δούρου, με τους παριστάμενους βουλευτές να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

«Δε φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη. Υπήρξε δύο φορές βουλευτής Α΄Αθήνας, υπήρξε βουλευτής Επικρατείας, έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή. Δεν ήταν της μίζερης Αριστεράς. Είχε δώσει μάχες για τον ευρωκομμουνισμό. Είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα – ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του, ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία» είπε η κ. Δούρου.

Εκ μέρους του προεδρείου της Βουλής, συλλυπητήρια εξέφρασε ο προεδρεύων, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης ο παριστάμενος υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος ανέφερε ότι “Ηταν ένας πολύ αξιοπρεπής πολιτικός, που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε. Θερμά και βαθιά συλλυπητήρια και της κυβέρνησης και του ΥΠΕΞ και εμού προσωπικώς”.

Συλλυπητήρια εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος έκανε λόγο για μια «συγκλονιστική είδηση».

«Με προσωπική και συλλογική συγκίνηση, θέλουμε να εκφράσουμε μια βαθιά θλίψη και αναφορά στη διαδρομή του φίλου και συντρόφου Αλέκου Φλαμπουράρη. Πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μία θρησκευτική παραβολή “η φλαιομένη και μη καιομένη βατός”. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή με ότι κατά καιρούς ως δημόσιο πρόσωπο δέχτηκε από κάθε πλευρά. Είχαμε διαφωνήσει πολλές φορές, αλλά επειδή αυτός ήταν ο Αλέκος οι σχέσεις εκτίμησης και φιλίας δεν κλονίστηκαν ποτέ. Καλό δρόμο» είπε εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Θοδωρής Δρίτσας.