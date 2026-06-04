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Συμπαράταξη δεν κάνεις με τον εαυτό σου, αλλά με κάποιον που έχει διαφορετική άποψη, δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο ONE Channel, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του νέου του κόμματος.

Όσον αφορά στις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών της Νέας Αριστεράς, σχολίασε πως ήταν το κόμμα που μιλούσε περισσότερο για συμμαχίες και τώρα «κάποιοι φεύγουν για να πάνε στον Τσίπρα σε ένα κόμμα που λέει ότι δεν θέλει συνεργασίες».

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Όσον αφορά στον πρώην πρωθυπουργό, είπε, μεταξύ άλλων, «τι τον εμποδίσαμε το 2019; Είχε το 75% του συνεδρίου, άλλαξε σε μια νύχτα την ΚΕ, έβαλε τον Γκλέτσο και τον Αντώναρο». Επίσης σχολίασε ότι το πρόγραμμα Τσίπρα δεν του φαίνεται πολύ διαφορετικό από το 2019 και το 2023, καθώς και ότι «όταν τον άκουσα στη Θεσσαλονίκη στον Economist ήταν σαν τον Σημίτη, τώρα έχει αλλάξει πάλι, νομίζω ότι έχει επηρεαστεί πολύ από τον Ανδρέα Παπανδρέου και στην τεχνική κατάρτιση και στην αισθητική παρουσίαση».