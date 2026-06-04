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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέλεξε ένα από τα πιο ευαίσθητα πολιτικά θέματα των ημερών, τις παρακολουθήσεις, για να εξαπολύσει νέα σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στο Mega και στον Τάκη Χατζή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επανέφερε στο προσκήνιο ένα επεισόδιο από το 2015, όταν, όπως υποστήριξε, ο τότε πρωθυπουργός την κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου και της μίλησε για παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.

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Η παρέμβασή της έρχεται σε μια πολιτική συγκυρία που πολλοί θα διαβάσουν και μέσα από το πρίσμα των δημοσκοπήσεων. Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με νέο κομματικό φορέα φαίνεται να αναδιατάσσει τον χώρο της αντιπολίτευσης, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει σημάδια πίεσης. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχειρεί να υπενθυμίσει το παρελθόν του πρώην πρωθυπουργού και να τον απονομιμοποιήσει πολιτικά, πριν αυτός παγιώσει τη δυναμική του.

Σύμφωνα με όσα είπε, ένα από τα «σοκ» που είχε υποστεί ήταν όταν ο Αλέξης Τσίπρας την κάλεσε στο Μαξίμου, τον Μάρτιο του 2015. Όπως περιέγραψε, ο τότε πρωθυπουργός «άρχισε να ξεφυλλίζει κάποια χαρτιά» και της είπε ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις από κρατούμενο, ο οποίος φέρεται να έλεγε πως «θέλουμε να φάμε έναν συριζαίο».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρούσε να την εκφοβίσει. «Όταν είδα έναν Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι προσπάθησε να με φοβίσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η επίθεσή της έγινε ακόμη πιο προσωπική όταν χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος». Όπως ανέφερε, η ίδια του απάντησε τότε ότι, εάν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνει είναι να διαβάζει παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, βρίσκεται «σε πάρα πολύ κακό δρόμο». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι τον προειδοποίησε να προσέχει «ποιος του δίνει και τι του δίνει».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν περιορίστηκε μόνο στο επεισόδιο του 2015. Αναφερόμενη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αμφισβήτησε ευθέως τις μετρήσεις που τον εμφανίζουν στη δεύτερη θέση. «Σιγά που είναι δεύτερος», είπε, θέλοντας να αποδομήσει τη δημοσκοπική εικόνα του πρώην πρωθυπουργού.

Στο ίδιο πλαίσιο, τον κατηγόρησε ότι εμφανίζεται σήμερα να υπόσχεται σύγκρουση με τα funds, ενώ, όπως είπε, ο ίδιος τα έφερε ως πρωθυπουργός. Τον αποκάλεσε, μάλιστα, «αθεόφοβο», επιχειρώντας να τον παρουσιάσει ως πολιτικά αναξιόπιστο απέναντι στους πολίτες που επλήγησαν από τις πολιτικές της περιόδου διακυβέρνησής του.

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«Είμαι εδώ για να θυμίζω στον κόσμο τι έχει κάνει ο Τσίπρας», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοψίζοντας τη στρατηγική της απέναντι στον πρώην σύντροφό της στον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την ίδια, η πορεία του Αλέξη Τσίπρα υπήρξε «αλγεινή» τόσο κατά την περίοδο της πρωθυπουργίας του όσο και στη συνέχεια, όταν, όπως υποστήριξε, έβαλε στόχο να διαλύσει την αντιπολίτευση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στους υπογράφοντες της ιδρυτικής διακήρυξης της ΕΛ.Α.Σ., λέγοντας ότι ανάμεσά τους βρίσκεται ο Φώτης Παπαγεωργίου, πρώην διοικητής της Αντιτρομοκρατικής και πρώην υποδιοικητής της ΕΥΠ. Με αυτή την αναφορά, επιχείρησε να συνδέσει πολιτικά το νέο εγχείρημα Τσίπρα με πρόσωπα που, κατά την ίδια, παραπέμπουν σε μηχανισμούς ασφαλείας και εξουσίας.

Το πολιτικό βάρος της παρέμβασης βρίσκεται, ωστόσο, και στο timing. Η δημόσια αντιπαράθεση για τις παρακολουθήσεις παραμένει ενεργή, ενώ η επανεμφάνιση Τσίπρα επιχειρεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η Κωνσταντοπούλου, βλέποντας τον πρώην πρωθυπουργό να ανακτά κεντρικό ρόλο και να εμφανίζεται ως δεύτερος πόλος, επιλέγει να τον χτυπήσει εκεί όπου θεωρεί ότι είναι πιο ευάλωτος: στην αξιοπιστία, στη σχέση του με την εξουσία και στο τραύμα του 2015.

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Στη συνέντευξή της ρωτήθηκε και για το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού. Η απάντησή της ήταν πιο προσεκτική. Είπε ότι η επιλογή ενός πολίτη να δημιουργήσει κόμμα είναι δικαίωμα που θα κριθεί από τους πολίτες, αποφεύγοντας να μπει η ίδια σε αυτή την αξιολόγηση. Όπως πρόσθεσε, δική της αποστολή είναι να κρατήσει ενωμένο τον αγώνα των συγγενών και των οικογενειών των θυμάτων.