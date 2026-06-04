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Διμερή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, στρατηγό Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, είχε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 19ης Συνόδου Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη.

H συνάντηση έγινε κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία, καθώς και με τον Διοικητή της JFC Naples.

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Οι εργασίες της Συνόδου πραγματοποιήθηκαν από την Τρίτη ως την Πέμπτη, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, ο οποίος συνεχάρη τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ για την εξαιρετική οργάνωση. Το θέμα ήταν «Προκλήσεις και Καινοτομία στην Πολιτική Προστασία: Προσαρμογή στις Νέες Πραγματικότητες του Πολέμου».

Συμμετείχαν οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) της Αλβανίας, Lieutenant General Arben KINGJI, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Lieutenant General Gojko KNEŽEVIĆ, της Βουλγαρίας, Admiral Emil EFTIMOV, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Major General Sashko LAFCHISKI, του Μαυροβούνιου, Brigadier General Miodrag VUKSANOVIC, της Σερβίας, General Milan MOJSILOVIĆ, και της Τουρκίας, General Selçuk BAYRAKTAROĞLU, ενώ η Ρουμανία εκπροσωπήθηκε από τον Ακόλουθο Άμυνάς της στην Ελλάδα, Colonel (A) Vasile STĂNESCU. Επιπλέον, ως παρατηρητές συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων της Κροατίας, Major General Denis TRETINJAK, και της Σλοβενίας, Brigadier General Bostjan BAS.

Στις εργασίες παρέστησαν δε, κατόπιν πρόσκλησης, ο Διοικητής της Allied Joint Force Command Naples (JFC Naples), Admiral George M. WIKOFF, ο επιχειρησιακός Διοικητής της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNAVFOR ASPIDES) Υποναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ΠΝ και ο Διευθυντής του Innovation, Hybrid and Cyber Division του ΝΑΤΟ HQ, Δρ. Νίκος Λούτας.

Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ

Η Σύνοδος Α/ΓΕΕΔ Βαλκανικών χωρών αποτελεί ελληνική πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το 2007 και διεξάγεται ετησίως. Σκοπός της είναι η προαγωγή της σταθερότητας και η ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας των συμμετεχουσών χωρών. Στην εν λόγω σύνοδο συμμετέχουν ως κύρια μέλη οι κ.κ. Α/ΓΕΕΔ της Αλβανίας, Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Μαυροβουνίου, Ρουμανίας, Σερβίας και Τουρκίας. Παραδοσιακά επίσης προσκαλούνται ως παρατηρητές ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής (EUMC) της ΕΕ, ο Διοικητής της Allied Joint Force Command (JFC) Naples, οι A/ΓΕΕΔ Κροατίας και Σλοβενίας καθώς και ένας κύριος ομιλητής (key note speaker), διεθνούς κύρους και κοινής αποδοχής, μετά από πρόταση των διοργανωτών, για την παρουσίαση ενός θέματος κοινού ενδιαφέροντος.

Γραφείο Τύπου ΓΕΕΘΑ

Η προεδρία της πρωτοβουλίας αναλαμβάνεται από τον αντίστοιχο κ. Α/ΓΕΕΔ, μετά τη λήξη των εργασιών της Συνόδου, για περίοδο ενός έτους με σκοπό την προετοιμασία και τον συντονισμό των ενεργειών της επόμενης διοργάνωσης. Η σειρά διοργάνωσης των Συνόδων καθορίστηκε αλφαβητικά σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του ονόματος της πρωτεύουσας των κρατών -μελών.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις ευκαιρίες συνεργασίας των ΕΔ των βαλκανικών χωρών, οι προκλήσεις άμυνας και ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και οι επιπτώσεις του διαμορφούμενου σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

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Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία, καθώς και με τον Διοικητή της JFC Naples.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η ασφάλεια στα Βαλκάνια δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κράτους, μα συλλογική ευθύνη: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών που συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, παρά τις διαφορετικές ιστορικές τους διαδρομές, καλούνται όπως πάντα να αναζητήσουν κοινό έδαφος απέναντι σε προκλήσεις που υπερβαίνουν τα εθνικά μας σύνορα…Η τεχνολογία, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αποτροπή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Τίποτε δεν μπορεί να θεωρείται πια δεδομένο. Με αυτή ακριβώς την παραδοχή, οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει επίσης να αλλάξουν».

Όπως σημείωσε, ο σκοπός της Ατζέντας 2030 είναι ένας: «Ένοπλες Δυνάμεις ικανές να ανταποκρίνονται στις απειλές της νέας εποχής. Δεν είναι πλέον η αριθμητική υπεροχή σε όπλα και πυρομαχικά αυτό που εξασφαλίζει την κυριαρχία, αλλά μάλλον η γρήγορη ενσωμάτωση και υιοθέτηση της τεχνολογίας αιχμής και της καινοτομίας. Η ειρήνη απαιτεί δίκαιο και ισχύ, καθώς επίσης ετοιμότητα και ευθύνη. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας. Δοκιμάζουν το Διεθνές Δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής διά της ισχύος»

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Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη για εμπιστοσύνη και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, συμπληρώνοντας ότι οι απειλές είναι συγκεκριμένες: «Τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, κυβερνοεπιθέσεις, εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, πολυεπίπεδες απειλές κατά κρίσιμων υποδομών. Απειλές που δεν περιορίζονται στα σύνορα ενός κράτους και δεν αντιμετωπίζονται μέσω μεμονωμένων εθνικών αντιδράσεων. Απαιτείται, πάνω από όλα, κοινή αντίληψη της απειλής, ανταλλαγή πληροφοριών, έγκαιρη προειδοποίηση, διαλειτουργικότητα μέσων και διαδικασιών και δυνατότητα συντονισμένης αντίδρασης. Οι Ένοπλες Δυνάμεις των χωρών μας καλούνται να προσαρμοστούν με ταχύτητα και καθαρή αντίληψη των νέων υβριδικών απειλών».

Από πλευράς του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Χούπης, τόνισε πως «η σημαντική αυτή περιφερειακή πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί με τα χρόνια σε μια πολύτιμη πλατφόρμα για διάλογο, αμοιβαία κατανόηση και ουσιαστική στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των βαλκανικών χωρών».

Μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε, αναφερόμενος στο θέμα της φετινής Συνόδου, πως «αντικατοπτρίζει την ανάγκη να ενσωματώσουμε περαιτέρω την Πολιτική Προστασία στη στρατιωτική σχεδίαση και διεξαγωγή των αποστολών, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον».

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Η Ελλάδα, τόνισε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανοικτή επικοινωνία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η συντονισμένη δράση μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στη γειτονιά μας».