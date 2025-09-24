Όλα δείχνουν ότι τελικά δεν μιλάμε για αναβολή κάποιων ωρών αλλά για οριστική ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει η συνάντηση που αναβλήθηκε χθες με τουρκική υπαιτιότητα.

Μάλιστα, ουσιαστικά απαντώντας σε τουρκικό δημοσίευμα για ματαίωση της συνάντησης εξαιτίας της ανακοίνωσης του από την ελληνική πλευρά, σημείωσε ότι το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο και για αυτό ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Όπως εξήγησε, η τουρκική πλευρά συνήθως δεν προαναγγέλλει τις συναντήσεις του Τούρκου προέδρου ενώ η Αθήνα προαναγγέλλει αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το γεγονός ότι παρά τις επικοινωνίες μεταξύ των δύο επιτελείων δεν βρέθηκε το χρονικό «παράθυρο» για αυτό το ραντεβού, οδηγεί όλο και περισσότερους στην εκτίμηση ότι τελικά ο λόγος της ματαίωσης που επικαλέστηκε η Άγκυρα ήταν προσχηματικός. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού των δύο ηγετών, στο «Σπίτι της Τουρκίας», στη Νέα Υόρκη, κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργάνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.