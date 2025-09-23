Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Το γραφείο του Κυριάκου Μησοτάκη ενημέρωσε σε άτυπο σημείωμα προς τους πολιτικούς συντάκτες ότι το ραντεβού με τον Ταγίπ Ερντογάν που ήταν προγραμματισμένο για τις 21:00 της Τρίτης αναβάλλεται…

Άτυπη ενημέρωση από το γραφείο του Ελληνα πρωθυπουργού για την συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν

«Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.»

Με βάση αυτή την ενημέρωση, προκύπτει ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν δεν ματαιώνεται, αλλά μετατίθεται και θα πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα στη Νέα Υόρκη.

Το ραντεβού έχει κλειστεί στο περιθώριο των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο λόγω ζητημάτων στην ελληνοτουρκική ατζέντα (μεταξύ άλλων το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου) αλλά και της φορτισμένης διεθνούς συγκυρίας – βλέπε εξελίξεις στη Γάζα και κινήσεις για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, σε συνδυασμό με την συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία.