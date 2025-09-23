Tην ώρα που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλούσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αντιμετώπισε προβλήματα με το μικρόφωνό του.

Ειδικότερα, την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος μιλούσε για την Παλαιστίνη και για τη σφαγή και τη βία που συνεχίζονται με αδιάλειπτη ένταση στη Γάζα από το Ισραήλ, ο ήχος σταμάτησε.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αντίδραση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για «σκόπιμο σαμποτάζ» εις βάρος του Ερντογάν, συνδέοντας την τεχνική βλάβη με το περιεχόμενο της τοποθέτησής του.

After Erdogan accused Israel of genocide from the UN podium, the sound was cut off, and Turkish media claim this is a "deliberate sabotage". pic.twitter.com/PLlQr5ShEp September 23, 2025

Εκτός από τον Τούρκο Πρόεδρο παρόμοιες διακοπές έγιναν κατά τη διάρκεια των ομιλιών κι άλλων ηγετών για τη Γάζα όπως του Καναδού πρωθυπυργού και του Ινδονήσιου προέδρου – Που αποδίδει το πρόβλημα ο ΟΗΕ

Να σημειωθεί πάντως πως εκτός του Ερντογάν, βλάβες και διακοπές στα μικρόφωνα των Ηνωμένων Εθνών παρουσιάστηκαν και κατά τη διάρκεια ομιλιών κι άλλων ηγετών όπως του πρωθυπουργού του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ και του πρόεδρου της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, όταν μιλούσαν για τη γενοκτονία στη Γάζα αλλά και την ανάγκη για παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Το τεχνικό προσωπικό του ΟΗΕ δήλωσε αργότερα ότι οι βλάβες οφείλονταν σε προβλήματα εξοπλισμού στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία φιλοξένησε δεκάδες ηγέτες αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της συνόδου.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι δεν υπήρχαν «ενδείξεις» σκόπιμης παρεμβολής.