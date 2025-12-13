Κοινοβουλευτικές καντρίλιες με πρωταγωνιστές τον Άδωνι Γεωργιάδη και την αντιπολίτευση τόσο για τις κουμπαριές γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για την κατάσταση που επικρατεί στον Εθνικό Σύστημα Υγείας σημειώθηκαν στο άνοιγμα της δεύτερης ημέρας της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Πάει πολύ να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες» σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας στην Ευαγγελία Λιακούλη. «Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλά το ΠΑΣΟΚ για τους Γκρούεζες, ε, συγνώμη, πάει πολύ. Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, την εποχή των πρασινοφρουρών, να μιλάει αυτό το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «είστε στο 12%, δεν έχετε κανένα τεράστιο ρεύμα. Ναι, η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, στο τέλος όμως θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές, όπως κάναμε το ‘19 και το ‘23. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας, ούτε η κυβέρνηση σείεται για να πέσουμε».

Ο Παύλος Γερουλάνος, απαντώντας στον υπουργό Υγείας, προχώρησε στην εκτίμηση πως η ΝΔ «δεν θα δει τρίτη τετραετία». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «κάτι τέτοια έλεγε και ο “άχαστος” Κώστας Καραμανλής. Και τελικά χάσατε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το ‘81. Το 80% είναι κατά της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό». Αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για πόπειρα συμψηφισμού, επισημαίνοντας πως η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας περιλαμβάνει «γαλάζια» στελέχη και υπουργούς.

«Ανόητοι της Αριστεράς» – «Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι»

Υπερασπιζόμενος το έργο του στο υπουργείο Υγείας ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «ανόητους της Αριστεράς που αρνούνται να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό για την Υγεία» που περιλαμβάνει – όπως είπε – το «μεγαλύτερο ποσό δαπανών για τη δημόσια Υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους»», λέγοντας πως η «πρώτη και τελευταία φορά Αριστερά» το 2019 έδινε για το ΕΣΥ συνολικώς 4,1 δισ. ευρώ, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει αυξήσει τις δαπάνες σε 8,2 δισ. Ευρώ. Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι νοσηλευτές και κάλεσε τον παριστάμενο, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, να δει το πώς θα γίνει ξεχωριστός κλάδος νοσηλευτών.

«Πώς γίνεται τα πράγματα να πηγαίνουν τόσο καλά και οι πολίτες να πληρώνουν περισσότερα και τα νοσοκομεία να αυξάνουν τα χρέη τους που υπολογίζονται σε 1,7 δις;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος.

«Εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς Αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα μας θα χάσει από την Υγεία 189,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 μέσω του μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι. Πώς θα πετύχετε με λιγότερα χρήματα;» έθεσε το ερώτημα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Είναι πρόκληση να πληρώνει ο πολίτης τρεις φορές για την υγεία, μία με την φορολογία εισοδήματος, μία με τις εισφορές υπέρ υγείας και τέλος, με την ίδια την συμμετοχή η οποία αυξάνει συνεχώς», τόνισε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. «Δώσατε μια ακόμη παράσταση, τα νούμερα ευημερούν, ωστόσο οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ υποφέρουν», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη.

«Πέφτει στο κενό το αφήγημα ενίσχυσης του ΕΣΥ», σημείωσε ο Τάσος Οικονομόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ με τον υπουργό Υγείας να απαντά πως «όχι μόνο δεν χάνει πόρους το υπουργείο Υγείας, αλλά κερδίζει πόρους».

Ένταση με Καζαμία

Την αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ έφερε ο χαρακτηρισμός «γελοίος» που προσέδωσε στον Άδωνι Γεωργιάδη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας. «Με χυδαίο και ακροδεξιό ύφος, ο υπουργός απευθύνει συστάσεις στην αντιπολίτευση να μην είναι ανόητη. Γελοίος υπουργός Υγείας. Δεν ανακαλώ, είναι ένας γελοίος υπουργός Υγείας. Είναι ανόητος ο κ. Γεωργιάδης όταν μας λέει πως πάει να μελετήσει το αμερικανικό σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει δημόσια Υγεία εκεί. Πάτε να κάνετε μπίζνες και να τις φέρετε εδώ;» είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας προκαλώντας την αντίδραση από το προεδρείο, τον υπουργό και την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας υπήρξε προσβλητικός και αρνήθηκε να του απαντήσει.