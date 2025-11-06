Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξη που θα προβληθεί την Κυριακή 9/11, στις 15:00, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, μιλάει στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη για όλους και για όλα.

Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη; Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας; Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή; Θα προχωρήσει, τελικά, στη δημιουργία νέου κόμματος, είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που θα απαντήσει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Είναι μια συνέντευξη που θα συζητηθεί», τονίζουν συνεργάτες του.

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας.