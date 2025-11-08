Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς μέσω συνέντευξης του στον ΑΝΤ1, η οποία θα προβληθεί στις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου.

Ένα μικρό απόσπασμα που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός δίνει το στίγμα:

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Ν.Δ., γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι», σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός τονίζοντας τις ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές γραμμές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Βρήκε μια αφορμή να με διαγράψει για να μετατρέψει τη Ν.Δ. σε δικό του κόμμα»

Μιλώντας για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε:

«Δεν έφυγα εγώ, για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο “Φραπέ”, τον κύριο “Χασάπη”, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή» και πρόσθεσε:

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Ν.Δ. σε δικό του κόμμα».

«Δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας»

Ο Αντώνης Σαμαράς κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για αλαζονεία και θεσμική απρέπεια.

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος, είπε: “Σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για “πατριώτες της φακής και του καναπέ”. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

Αφού υπενθύμισε ότι ήταν αυτός που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε καθοριστικές στιγμές, όπως την υπουργοποίηση του και κατόπιν την εκλογή του σε πρόεδρο της ΝΔ και πρωθυπουργό της χώρας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν γέφυρες επιστροφής στο κόμμα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

«Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας –μεταξύ αυτών και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Αν κρίνουμε από το απόσπασμα, η κριτική στην κυβερνητική πολιτική αναμένεται να είναι οξύτατη και μπορεί οι θέσεις που θα εκφράσει να προκαλέσουν εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας όσο και γενικότερα στην πολιτική σκηνή. Το βέβαιο είναι ότι τα όσα πει ο πρώην πρωθυπουργός θα συζητηθούν πολύ.

