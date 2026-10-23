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Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός για τον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς ενέργειας ξεκίνησε πολύ πριν από τη θητεία της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Σχετικά με τα εθνικά θέματα, η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης μέτρου στις δημόσιες τοποθετήσεις, απορρίπτοντας κάθε ισχυρισμό περί εθνικής ήττας της χώρας.

Αναφερόμενη στα ζητήματα διαφθοράς, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προωθεί τη νομιμότητα και τη λογοδοσία, επιτρέποντας στη Δικαιοσύνη να διερευνήσει υποθέσεις που παλαιότερα παρέμεναν κρυμμένες.

Για το στεγαστικό πρόβλημα των νέων, αναγνώρισε τη δυσκολία της κατάστασης και επισήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να δίνει χειροπιαστές λύσεις στα προβλήματα της νέας γενιάς.

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«Κουρελόχαρτο»: αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η εκπρόσωπος Τύπου και υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Αθηνών, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας απαντώντας στη HuffPost και τον Αντώνη Φουρλή για το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στην συνέντευξή της, τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει απεμπολήσει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τονίζει και υπογραμμίζει: Η προετοιμασία για τον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς Ενέργειας προς την κεντρική Ευρώπη έγινε «πολύ προ Γκιλφόιλ». Με αυτό τον τρόπο αποσυνδέει τα συγκεκριμένα σχέδια για μεγάλα έργα και αγωγούς από την «ηχηρή» ανάκληση της Πρέσβεως των ΗΠΑ, καθώς και από τις επικείμενες ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Δείτε εδώ ολόκληρη την συνέντευξη από την Αλεξάνδρα Σδούκου στην HuffPost

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Τουρκία, Λιβύη και ΑΟΖ: «Η Ελλάδα δεν απεμπόλησε ποτέ τίποτα»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ξεκίνησε διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση της ΑΟΖ δεν είναι κάτι που «γίνεται αιφνιδιαστικά», αλλά είναι προϊόν μακράς διπλωματικής «ωρίμανσης». Για το μνημόνιο Τουρκίας–Λιβύης ήταν κατηγορηματική: υπέγραψαν, είπε, «ένα κουρελόχαρτο» και αυτό δεν σημαίνει ότι αποκτά ισχύ. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, «δεν απεμπόλυσε ποτέ τα κυριαρχικά της δικαιώματα». Ισραήλ και Αίγυπτος – δύο ισχυρές χώρες που επηρεάζουν ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο – απορρίπτουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο και στηρίζουν εμπράκτως τις θέσεις της Αθήνας, υπογραμμίζει.

Σαμαράς, «εθνικολαϊκιστές» και μέτρο στα εθνικά θέματα

Ερωτηθείσα για την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά και τον χαρακτηρισμό «εθνικολαϊκιστές» από την Ντόρα Μπακογιάννη, απέφυγε τον σχολιασμό προσώπων, επικαλούμενη τον σεβασμό της παράταξης προς τον πρώην πρωθυπουργό, ωστόσο στέλνει ένα προσεκτικό μήνυμα με πολιτική σημασία: «Στα ζητήματα τα εθνικά πρέπει να έχουμε ένα μέτρο». Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι σημειώθηκε «ήττα» για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι η ήττα «πρέπει να έχει ένα περιεχόμενο», δηλαδή πρέπει να έχει χαθεί κάτι. Η Αλεξάνδρα Σδούκου διερωτάται τι ακριβώς έχασε η Ελλάδα, εν προκειμένω, αφού το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει ανεφάρμοστο και παράνομο.

Κάθετος διάδρομος: «Πολύ προ Γκίλφοϊλ»

Για το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στις ΗΠΑ ή η αντικατάσταση της Αμερικανίδας πρέσβειρας να φρενάρουν τον Κάθετο Διάδρομο, που σχεδιάζεται για τη μεταφορά ενέργειας από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς την κεντρική Ευρώπη, η απάντηση της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ και πρώην υφυπουργού Ενέργειας, είναι κατηγορηματική: «Όχι, καθόλου».

Το έργο, σημειώνει, δεν ξεκίνησε επί θητείας της τελευταίας πρέσβεως και υπήρχε «πάρα πολύ προ Γκίλφοϊλ» προεργασία, αφού τέτοια τεχνικά περίπλοκα έργα θέλουν χρόνο. Η Αλεξάνδρα Σδούκου χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου με «χειροπιαστά αποτελέσματα»: Αλεξανδρούπολη, Ρεβυθούσα, συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες για υδρογονάνθρακες, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή πολιτική ενισχύει και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Νέοι: «να τους ακούμε» και να δίνουμε λύσεις

Για το συλλαλητήριο των νέων στην Αθήνα, η εκπρόσωπος της ΝΔ αναγνωρίζει ότι οι διαδηλωτές είναι «πολύ πιο ώριμοι από τις προηγούμενες γενιές». Σημειώνει ότι «οφείλουμε να τους ακούμε» και να δίνουμε «χειροπιαστές λύσεις». Στο ενεργητικό της κυβέρνησης έγραψε 600.000 νέες θέσεις εργασίας σε έξι χρόνια, τα προγράμματα «Σπίτι μου» και τις φοροελαφρύνσεις για νέους έως 30 ετών. Παραδέχτηκε πάντως ότι το στεγαστικό είναι «πρόβλημα σήμερα, πράγματι».

Σκάνδαλο διαφθοράς στο μπάσκετ: «Τα αποστήματα σπάνε ένα-ένα»

Στο ερώτημα αν η διαφθορά έχει περάσει στην κουλτούρα της χώρας, η Αλεξάνδρα Σδούκου απάντησε παίρνοντας θέση υπέρ της ανάδειξης και όχι της συγκάλυψης. Τα «αποστήματα της διαφθοράς», είπε, «σπάνε ένα-ένα», από τις πολεοδομίες και τα τελωνεία ως τον αθλητισμό. Δεν αυξήθηκαν οι υποθέσεις, υποστηρίζει, αλλά ήταν κρυμμένες «κάτω από το χαλί». Η κυβέρνηση, κατά την ίδια, ήρθε με το σύνθημα «νομιμότητα παντού και λογοδοσία» και η πλατφόρμα αθλητικής ακεραιότητας οδήγησε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, η οποία έχει τον τελικό λόγο.