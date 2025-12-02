Επέμβαση της αστυνομίας ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος προκειμένου να διαλυθούν τα μπλόκα των αγροτών.

«Πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη, ακόμα και με τη χρήση βίας», υπογράμμισε.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας στο Open, o βουλευτής της ΝΔ επιτέθηκε στους αγρότες για τα μπλόκα ισχυριζόμενος ότι «δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν, όσο δίκαιο κι αν έχουν. Πρέπει και να δράσουμε γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία τα μπλόκα θα δυναμώνουν. Για μένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία. Πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι. Κάποτε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία».

Στις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος επέμεινε:

«Πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων συν όμως οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία», συμπλήρωσε για να πει λίγο μετά «και με βία ακόμα».