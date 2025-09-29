Εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594,00 δολαρίων από μισθωτές υπηρεσίες αλλά και από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολαρίων, για το φορολογικό έτος 2023 παρουσιάζει στη δήλωση Πόθεν Έσχες του το Προέδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Επίσης, παρουσιάζει καταθέσεις ύψους 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, και 5.494,80 δολαρίων στην JP Morgan, είναι κάτοχος τριων ακινήτων: ενός διαμερίσματος στην Αθήνα 105 τμ, της οικίας των Σπετσών, και ενός ακινήτου στις ΗΠΑ, 358 τμ.

Εχει στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc.