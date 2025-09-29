Δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Δευτέρας από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023.

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2024 (χρήση 2023)

Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις πόθεν έσχες έτους 2023 (χρήση 2022)

Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα στοιχεία του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, καθώς και των προσώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των οικονομικών των κομμάτων.

Τα “Πόθεν Έσχες” περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εισοδήματα των πολιτικών προσώπων για τα έτη χρήσης (2022-2023 στην προκειμένη). Επίσης τον τραπεζικό τους δανεισμό, την ακίνητη περιουσία και τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες η κτήση μετοχών. Αντίστοιχα στοιχεία περιλαμβάνονται και για τους συζύγους.

Το Πόθεν Εσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3799816_2023eΛήψη
MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3800215_2024eΛήψη

Το Πόθεν Εσχες του Νίκου Ανδρουλάκη

ANDROYLAKIS_NIKOLAOS_4204793_2023eΛήψη
ANDROYLAKIS_NIKOLAOS_4163048_2024eΛήψη

Τα Πόθεν Έσχες του Σωκράτη Φάμελλου

FAMELLOS_SOKRATIS_3583125_2023eΛήψη
FAMELLOS_SOKRATIS_3593613_2024eΛήψη

Τα Πόθεν Έσχες του Αλέξη Χαρίτση

CHARITSIS_ALEXANDROS_3946629_2023e-1Λήψη
CHARITSIS_ALEXANDROS_3946629_2023eΛήψη

Τα Πόθεν Έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα

KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_3831543_2023eΛήψη
KOYTSOYMPAS_DIMITRIOS_3831821_2024eΛήψη

Τα Πόθεν Έσχες του Κυριάκου Βελόπουλου

BELOPOYLOS_KYRIAKOS_3616209_2023eΛήψη
BELOPOYLOS_KYRIAKOS_3720664_2024eΛήψη

Τα Πόθεν Έσχες της Ζωής Κωνσταντοπούλου

KONSTANTOPOYLOY_ZOI_2022Λήψη
KONSTANTOPOYLOY_ZOI_2023-σωτστοΛήψη

To Πόθεν Εσχες του Δημήτρη Νατσιού

NATSIOS_DIMITRIOS_4098152_2023aΛήψη
NATSIOS_DIMITRIOS_4098489_2024eΛήψη