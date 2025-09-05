Ο Μητσοτάκης είναι δημοσκοπικά στο 20%, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλά και πεσμένος/πιεσμένος. Τα προβλήματα του κόσμου είναι πολλά. Αύριο Σάββατο θα μιλήσει στην Διεθνή Έκθεση, προσπαθώντας να βελτιώσει την εικόνα και της κυβέρνησης και την δική του. Η ομιλία του στη ΔΕΘ είναι μια κρίσιμη ευκαιρία επανεκκίνησης. Σε τέτοιες στιγμές, το κοινό περιμένει ρεαλιστικές απαντήσεις και όχι μόνο επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Πρέπει να κινηθεί σε τρία επίπεδα. Το πρώτο και πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίσει/παραδεχθεί, την πραγματικότητα. Να δείξει ότι καταλαβαίνει τα προβλήματα όπως ακρίβεια, υγεία, παιδεία, ανεργία, στέγαση των νέων, φορολογία, επιχειρηματικότητα, μικρομεσαίους. Να μιλήσει ειλικρινά για λάθη ή καθυστερήσεις της κυβέρνησης. Αυτό μπορεί να μην αρέσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη,, αλλά μπορεί να ενισχύσει την προβληματική αξιοπιστία

Πολύ σημαντικό, επίσης, να αφήσει το ύφος του «πολιτικού που ξέρει καλύτερα» και να δείξει ανθρώπινο πρόσωπο. Να προτείνει μια καθαρή κατεύθυνση για το μέλλον, καθώς η Ελλάδα μοιάζει να κινείται σε πολλούς τομείς σε αχαρτογράφητα νερά, με καπετάνιο που τον εμπιστεύονται όλο και λιγότεροι επιβάτες. Να φανεί, επιτέλους, ότι δεν είναι αποκομμένος, αλλά συνοδοιπόρος με τον κόσμο.

Με λίγα λόγια: Αν πάει με «συνταγή επικοινωνιακού εντυπωσιασμού», μάλλον θα χάσει κι άλλο έδαφος. Αν όμως παραδεχτεί τα δύσκολα, δώσει χειροπιαστές δεσμεύσεις (όσο μπορούμε να τον πιστέψουμε) και δείξει ενσυναίσθηση, μπορεί να κερδίσει ξανά κάτι από το έδαφος που χάνεται κάτω από τα πόδια του. Δεν αντέχουν άλλο πολίτες τις πολιτικές του. Καλή η μακροοικονομία, αλλά καλύτερο ένα γεμάτο πιάτο στο καθημερινό τραπέζι της κάθε οικογένειας.