Ως «συμβολική» και με κύριο πρακτικό στόχο την («μετρημένη») πρόκληση εκλαμβάνεται – τουλάχιστον, ως τώρα- η «βόλτα» του τουρκικού ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις»– ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος».

Η Τουρκία είχε εκδώσει Navtex για έρευνες στο Αιγαίο με διάρκεια από τις 4 ως τις 14 Οκτωβρίου. Η τουρκική Navtex (όσον αφορά στην περιοχή) είναι αντίστοιχη της προηγούμενης που είχε εκδοθεί για το τουρκικό ερευνητικό, το οποίο όμως δεν βγήκε τελικά ποτέ για έρευνες. Επί της προκειμένης, το σκάφος είχε κοινοποιηθεί πως θα κινηθεί κοντά στη Λέσβο και στη Χίο, πλέοντας σε διεθνή ύδατα- αλλά και σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Από ελληνικής πλευράς εκδόθηκε απαντητική Navtex, όπου επισημαινόταν ότι αναρμόδιος σταθμός έβγαλε Navtex που αναφέρεται σε «επιστημονικές έρευνες μέρος των οποίων είναι χωρίς άδεια καθώς οι σχετικές θέσεις βρίσκονται πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αριθμός αυτών των θέσεων εμπίπτουν εντός περιοχής ελληνικής αρμοδιότητας Navtex, όπου ο σταθμός της Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τη μετάδοση μηνυμάτων Navtex».

Ως επί το πλείστον, το τουρκικό ερευνητικό κινείται κοντά στις τουρκικές ακτές, αν και έπλευσε – μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 ημέρας- στις ζώνες ελληνικού ενδιαφέροντος. Όσον αφορά στις δυνατότητες του μεγάλης ηλικίας σκάφους, θεωρούνται περιορισμένες: Σημειώνεται πως δεν φέρει καλώδια και οι δραστηριότητές του θα είχαν να κάνουν με λήψη δειγμάτων νερού- ενώ οι καιρικές συνθήκες καθιστούν μάλλον αμφίβολο να έγινε κάτι ουσιώδες. Και μόνο το γεγονός της εξόδου του, ωστόσο, εκλαμβάνεται ως μια «μετρημένη» μεν, πρόκληση δε, από πλευράς της Τουρκίας, που συνεχίζει να υπενθυμίζει τις αξιώσεις και διεκδικήσεις της στο Αιγαίο.

Σε κάθε περίπτωση, το τουρκικό σκάφος συνεχίζει τις δραστηριότητές του, τελώντας υπό ελληνική παρακολούθηση. Σημειώνεται πως σχετικά κοντά παραμένει μια τουρκική πυραυλάκατος, ενώ από ελληνικής πλευράς βρίσκεται κοντά μια κανονιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού και μονάδες του Λιμενικού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα η μεγάλη τουρκική αεροναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος» (Denizkurdu-I 2025). Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, συμμετέχουν 92 πλοία και 66 αεροσκάφη, λαμβάνει χώρα σε όλες τις θάλασσες από τις οποίες βρέχεται η Τουρκία (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, ανατ. Μεσόγειος) και θα διαρκέσει ως τις 10 Οκτωβρίου.

📍Mavi Vatan 🌊

📆 6-10 Ekim 2025



Deniz Kuvvetlerimizin harekât etkinliğini, müşterek çalışabilirliğini ve hazırlık seviyesini en üst düzeye taşımak amacıyla icra edilen Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. ⚓🇹🇷#MillîSavunmaBakanlığı#Denizkurdu2025 pic.twitter.com/Nff7MR6xtc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2025