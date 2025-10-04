Βόρεια της Λέσβου και κοντά στις τουρκικές ακτές φαινόταν, σύμφωνα με ανοικτές πηγές, να κινείται το πρωί του Σαββάτου το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις», που απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής.

Η Τουρκία είχε εκδώσει Navtex για έρευνες στο Αιγαίο με διάρκεια από τις 4 ως τις 14 Οκτωβρίου. Η τουρκική Navtex (όσον αφορά στην περιοχή) είναι αντίστοιχη της προηγούμενης που είχε εκδοθεί για το τουρκικό ερευνητικό, το οποίο όμως δεν βγήκε τελικά ποτέ για έρευνες. Επί της προκειμένης, το σκάφος υποτίθεται ότι θα κινηθεί κοντά στη Λέσβο και στη Χίο (δυτικά της Λέσβου, πάνω από τους Καλόγερους και νότια της Χίου), παραμένοντας σε διεθνή ύδατα- αλλά και σε περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Από ελληνικής πλευράς εκδόθηκε απαντητική Navtex, όπου επισημαίνεται πως αναρμόδιος σταθμός έβγαλε Navtex που αναφέρεται σε «επιστημονικές έρευνες μέρος των οποίων είναι χωρίς άδεια καθώς οι σχετικές θέσεις βρίσκονται πάνω από ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επιπλέον, αριθμός αυτών των θέσεων εμπίπτουν εντός περιοχής ελληνικής αρμοδιότητας Navtex, όπου ο σταθμός της Λήμνου είναι η μόνη αρμόδια αρχή για τη μετάδοση μηνυμάτων Navtex».

Η ελληνική Navtex έχει διάρκεια ως τις 25 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η μεγάλη εθνική διακλαδική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25», ενώ υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη τουρκική Navtex για το «Πίρι Ρέις» είχε ακολουθήσει αιφνιδιαστική ελληνική άσκηση μεσαίας κλίμακας από τον Έβρο μέχρι τις εσχατιές του Αιγαίου.